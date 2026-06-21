El Cuarteto Ámbar debutará en Jáchal, de la mano de Mozarteum San Juan

El talentoso Cuarteto Ámbar se presentará el próximo sábado 27 de junio en Jáchal , en el marco del programa "Notas que unen" impulsado por Mozarteum San Juan . Este esperado concierto, que cuenta con el apoyo estratégico de la Ley de Mecenazgo , ofrecerá una variada propuesta artística con entrada libre y gratuita.

Esta presentación representa un hito especial para la agrupación, ya que constituye su primera colaboración oficial con la prestigiosa institución musical. Maite Benavidez , violonchelista e integrante del conjunto –que completan Ángel Santiago González (violín), Ariadna Cibeira (violín) y Soanybeth Sevilla (viola)- manifestó en diálogo con DIARIO DE CUYO la alegría del grupo por poder concretar este concierto: "Estamos muy felices. Tenemos como muchas expectativas de poder continuar haciendo colaboraciones también en el futuro ", dijo; y destacando la excelente sintonía que existe con la entidad organizadora, ya que comparten plenamente la visión de acercar la música clásica y de cámara a otros escenarios de la provincia, rompiendo las barreras geográficas.

Aunque los integrantes del cuarteto ya conocen el departamento norteño como parte de la Camerata San Juan, éste será el debut absoluto de la formación independiente en el territorio. Con el propósito de brindar una velada inolvidable, diseñaron un repertorio sumamente diverso que transita de forma fluida entre lo académico y lo popular.

"Para este concierto hemos preparado un programa que abarca tanto una parte clásica como una más popular", adelantó. En la primera mitad, el público podrá disfrutar del célebre Divertimento, de Mozart y de El verano, de Las cuatro estaciones, de Vivaldi. Posteriormente, el ensamble ejecutará piezas que operan como un verdadero puente cultural: Verano porteño, de Astor Piazzolla y dos obras de Luis Gianneo, que incluyen un lamento quichua y citas de Mi Buenos Aires querido. La intérprete explicó que la idea era que con estas obras pudieran conectar las dos partes del concierto, abriendo paso en el segundo bloque a un repertorio exclusivo de tangos y boleros ampliamente reconocidos.

" La idea es que el concierto sea lo más agradable, entretenido, accesible. Que la gente que vaya, así no haya ido nunca a un concierto más académico, que tenga la posibilidad de acercarse y que lo disfrute ", expresó Benavidez.

ámbar El cuarteto sanjuanino está integrado por Maite Benavidez (violonchelo), Ángel Santiago González (violín), Ariadna Cibeira (violín) y Soanybeth Sevilla (viola)

Historia del cuarteto

El nacimiento del Cuarteto Ámbar se remonta al año 2019, bajo el de un entorno académico en el Teatro del Bicentenario, como estudiantes del programa de formación de la Universidad de Indiana. "Fue algo como espontáneo, como que los profes nos juntaron en grupos y ahí se forma el cuarteto. De ahí continuamos trabajando y desarrollando distintas actividades", explicó Maite. Originalmente integrado por cuatro mujeres, incluyendo a Sarita Sánchez (quien actualmente prosigue sus estudios superiores musicales en Europa) el grupo consolidó una identidad propia que se mantuvo firme a lo largo del tiempo.

Para sus integrantes, mantener vigente un cuarteto de cuerdas estable representa un pilar fundamental en su evolución artística, dado que es una de las formaciones más tradicionales e importantes de la música clásica. Sin embargo, también se caracteriza por un profundo respeto hacia todos los géneros musicales, incluyendo expresiones populares, que incorporan con idéntica dedicación y rigurosidad técnica. Esta versatilidad los ha llevado a realizar destacadas colaboraciones con referentes locales, como el compositor sanjuanino Lucas Maureira, con quien grabaron un álbum completo de música folclórica para trío de cuerdas y guitarra, logrando incluso la difusión de sus producciones audiovisuales en la Televisión Pública nacional.

En la actualidad, tres de sus cuatro miembros activos forman parte de la reconocida Camerata San Juan, y tres de ellos coinciden también en las filas de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan.

Experiencia Candlelight

El notable nivel técnico y la versatilidad interpretativa alcanzados por el Cuarteto Ámbar lo llevó recientemente a un prestigioso logro: ser seleccionados como el cuarteto estable de los reconocidos conciertos Candlelight (organizador por Fever) en San Juan. Esta serie de espectáculos internacionales destaca por su particular propuesta inmersiva, donde la música es ejecutada en escenarios íntimos iluminados exclusivamente por miles de velas.

image Cuarteto Ámbar, formación estable de las experiencias Candlelight

"La verdad es que es una experiencia hermosa, impresionante a veces cómo una escenografía puede cambiar tanto la percepción del espectáculo", confesó Benavidez, destacando la vivencia multisensorial, también de los artistas, que va mucho más allá de un concierto convencional. A eso le sumaron la interacción con la audiencia, explicando detalles de las obras para propiciar la cercanía con la platea.

Esta dinámica de comunicación es justamente la que el conjunto replicará en su visita a Jáchal. Aunque en el norte provincial no contarán con la iluminación de las velas decorativas (no será un concierto Candlelight), la decisión de dialogar con el público y desmitificar la complejidad de las piezas musicales se mantendrá intacta.

Tras este debut departamental, el cuarteto retomará su ciclo regular mensual de Candlelight a partir del 25 de julio, con funciones especiales con música de películas de Hans Zimmer y tributos a las bandas británicas Coldplay y Ed Sheeran.

Datos del show en Jáchal

Cuarteto Ámbar - Música clásica y popular

Programa Notas que unen -Mozarteum San Juan