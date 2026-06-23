La bandera de Jáchal que apareció junto a Messi en el Mundial llegó a Luzu TV y emocionó a todo San Juan

Tras hacerse viral en la transmisión de Argentina, la familia sanjuanina dueña de la bandera fue entrevistada por Nico Occhiato.

La imagen recorrió el mundo durante el partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Allí, entre la multitud y muy cerca de Lionel Messi, apareció una bandera celeste y blanca con una inscripción imposible de pasar por alto para los sanjuaninos: "Jáchal-San Juan".

La escena fue captada por las cámaras de televisión y replicada por agencias internacionales de noticias desde distintos ángulos. En cuestión de horas, la bandera se convirtió en un símbolo de orgullo para la provincia y especialmente para el departamento del norte sanjuanino.

Detrás de esa historia están Elías Moreira, su esposa y sus cinco hijos, quienes viajaron hasta Estados Unidos para seguir a la Selección Argentina en el Mundial. Un sueño que, según contaron, fue posible después de cuatro años de ahorros y sacrificios.

La repercusión fue tan grande que la familia fue entrevistada por Nico Occhiato en el programa Nadie Dice Nada, de Luzu TV. Durante la charla hubo lugar para el humor. Al verlos, el conductor les preguntó: "¿De qué parte son?", aunque la respuesta estaba escrita en la propia bandera. Inmediatamente, entre risas, se corrigió a sí mismo: "Ah, qué bol...", provocando las carcajadas de todos en el estudio.

Más allá de la anécdota televisiva, uno de los momentos más emotivos llegó cuando Elías explicó el significado de llevar la bandera de Jáchal a un escenario tan importante.