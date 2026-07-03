Marcelo Orrego, el gobernador con mejor imagen digital del país durante junio

Un relevamiento de Fundación CiGob, Autoritas y la consultora Daniela Aruj ubicó al mandatario sanjuanino en el primer puesto del país por el nivel de valoración registrado en medios digitales y redes sociales.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, se ubicó en el primer lugar del ranking nacional de imagen digital correspondiente a junio, según un informe elaborado por Fundación CiGob, Autoritas y la consultora especializada en opinión pública Daniela Aruj.

De acuerdo con la medición, Orrego obtuvo un diferencial positivo de 46 puntos, lo que le permitió liderar la clasificación por encima de Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, y Claudio Poggi, mandatario de San Luis, quienes completaron el podio nacional.

¿Dónde se construye la imagen política? Analizamos el Ranking de Gobernadores de junio 2026 junto a @Autoritas_ar y @danielaaruj. El análisis de los datos ayuda a entender el peso de la estructura de medios en la valoración digital. pic.twitter.com/QexXs8KEd4 — Fundación CiGob (@FundacionCigob) July 2, 2026 El estudio analiza el sentimiento que generan los gobernadores en el ecosistema digital a partir de las menciones registradas en medios online y en redes sociales como X, Facebook, Instagram y YouTube. Para ello, utiliza la plataforma Brandwatch, que clasifica las publicaciones como positivas, negativas o neutrales y calcula un diferencial entre las valoraciones favorables y desfavorables.

Los responsables del informe aclararon que el ranking no debe interpretarse únicamente como una evaluación de la gestión de gobierno. Señalaron que los resultados también reflejan la capacidad de cada mandatario para instalar temas en la agenda pública, el contexto político de cada provincia y la dinámica de los medios de comunicación locales.