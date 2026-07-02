    • 2 de julio de 2026 - 14:43

    Marcelo Orrego celebró la aprobación de la Ley de Desarrollo Minero: "Avanzamos en el San Juan del futuro"

    El gobernador se expresó en sus redes sociales tras la sanción del proyecto en Diputados, que obtuvo un amplio respaldo político. La norma fija metas de empleo y compras locales, crea incentivos para las empresas que las cumplan y busca fortalecer el desarrollo de proveedores sanjuaninos.

    Marcelo Orrego.-

    Marcelo Orrego.-

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El gobernador Marcelo Orrego celebró la aprobación de la Ley de Desarrollo Local Minero, sancionada este jueves por la Cámara de Diputados con un amplio respaldo político que reunió votos del oficialismo, aliados e incluso legisladores peronistas. A través de su cuenta de X, el mandatario destacó la importancia de la nueva herramienta para potenciar el impacto de la minería en la provincia.

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    "Hoy avanzamos en el San Juan del futuro que queremos construir. Se aprobó la Ley de Desarrollo Local Minero, gracias al acompañamiento de los legisladores. Con esta herramienta, vamos a seguir asegurando que la minería genere cada vez más trabajo sanjuanino y más oportunidades para nuestras pymes. Ese es el rumbo que elegimos para cada familia de la provincia", publicó Orrego.

    El proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial fue aprobado por 33 votos y establece objetivos concretos para ampliar la participación de trabajadores y empresas sanjuaninas en la actividad minera, además de generar incentivos para las compañías que cumplan con esas metas.

    La norma se estructura sobre tres ejes centrales. El primero apunta al desarrollo del empleo local y fija como objetivo que el 80% de los trabajadores de cada operación minera sean residentes de San Juan, con prioridad para quienes vivan en los departamentos de influencia directa de los proyectos.

    El segundo pilar busca fortalecer a los proveedores locales. Para ello, establece la meta de que el 60% del monto anual destinado a la contratación de bienes, obras y servicios corresponda a empresas sanjuaninas que puedan competir en igualdad de condiciones de mercado.

    Finalmente, la ley incorpora un tercer componente orientado a la planificación del desarrollo comunitario. En ese sentido, procura articular las acciones voluntarias de las empresas mineras con los planes estratégicos de los municipios, de manera que las inversiones en educación, salud, infraestructura y desarrollo social respondan a objetivos de largo plazo y no a iniciativas aisladas.

    Con la sanción de esta ley, el Gobierno provincial busca consolidar un esquema en el que la actividad minera incremente su impacto sobre el empleo, el entramado productivo local y el desarrollo de las comunidades vinculadas a los proyectos.

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