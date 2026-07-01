San Juan: 20 pacientes renales del Norte mejoran su calidad de vida gracias a servicio de diálisis en Jáchal

Actualmente, 20 pacientes renales realizan sus tratamientos en la Unidad de Diálisis del Hospital San Roque , en Jáchal, evitando los desgastantes traslados a San Juan capital. Este servicio de alta complejidad que puso en marcha el Gobierno beneficia a vecinos de Jáchal, Iglesia, Rodeo y Valle Fértil.

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Para un paciente renal, acceder a un tratamiento médico cerca de su hogar significa mucho más que una simple comodidad: implica ganar tiempo vital, reducir drásticamente el cansancio que provocan los viajes y, por sobre todo, permanecer acompañado por su familia en los momentos más difíciles. Ese beneficio ya es una realidad para 20 pacientes del norte sanjuanino que realizan sus sesiones de diálisis en el Hospital San Roque de Jáchal , un servicio de alta complejidad que mejoró significativamente su calidad de vida y fortaleció de manera histórica el acceso a la salud en la región.

La puesta en funcionamiento de esta Unidad de Diálisis permite que personas con insuficiencia renal crónica accedan a un tratamiento esencial para su supervivencia sin la necesidad de viajar varias veces por semana hacia la Capital provincial. El impacto de esta medida es directo y concreto: disminuye los tiempos de traslado, elimina costos económicos de transporte y frena el enorme desgaste físico y emocional que implica recorrer largas distancias de manera sistemática.

En el marco de una visita oficial a Jáchal, el gobernador Marcelo Orrego recorrió las instalaciones de la nueva Unidad de Diálisis, destacándola como uno de los servicios de alta complejidad incorporados recientemente para robustecer el sistema sanitario del norte de San Juan.

La unidad comenzó a funcionar el 6 de abril de 2026 y se constituye como un paso fundamental en el proceso de descentralización sanitaria impulsado por el Gobierno de San Juan . Gracias a esta incorporación estratégica, pacientes oriundos de localidades como Jáchal, Iglesia, Rodeo y Valle Fértil ya no dependen exclusivamente de los centros de salud de la Capital. Ahora pueden tratarse en un centro asistencial cercano a sus hogares, contenidos por sus comunidades y sin desapegarse de sus seres queridos.

El servicio funciona bajo un cronograma riguroso para cubrir la demanda regional:

Pacientes Crónicos: las sesiones se realizan los lunes, miércoles y viernes en una franja horaria que va desde las 7 hasta las 22. Las mismas se distribuyen en turnos de mañana y tarde, con una capacidad operativa para atender a ocho pacientes por turno.

las sesiones se realizan los lunes, miércoles y viernes en una franja horaria que va desde las 7 hasta las 22. Las mismas se distribuyen en turnos de mañana y tarde, con una capacidad operativa para atender a ocho pacientes por turno. Pacientes Agudos: el servicio brinda atención de urgencia o requerimientos clínicos específicos los días martes, jueves y sábados.

Además del tratamiento de sustitución renal propiamente dicho, la unidad cuenta con un consultorio de Nefrología a cargo de la doctora Nancy Morales. Esto garantiza que los pacientes no sólo reciban la diálisis, sino que también puedan realizarse los controles clínicos y el seguimiento especializado de su patología dentro del propio hospital de Jáchal.

Cabe destacar que la incorporación de este servicio fue posible mediante un trabajo articulado entre los sectores público y privado, una alianza que permitió ampliar la oferta sanitaria disponible y fortalecer la capacidad de respuesta del hospital.

El hospital se consolida como referente regional

La Unidad de Diálisis no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de avances y obras que consolidan de forma definitiva al Hospital San Roque como el gran centro de salud de referencia para todo el norte sanjuanino.

Con más servicios, más tecnología y más profesionales, el Hospital San Roque continúa ampliando su capacidad de atención y mejorando la calidad de vida de quienes necesitan atención médica especializada cerca de su hogar.

En los últimos años, el perfil de prestaciones del hospital dio un salto cualitativo mediante la incorporación de:

La nueva Maternidad .

. La Unidad de Oncología .

. La Terapia Intensiva para Adultos .

. Una Guardia Quirúrgica

Equipamiento de diagnóstico por imágenes de alta complejidad.

de alta complejidad. Nuevos profesionales especializados en diversas áreas de la medicina.

Estas incorporaciones estratégicas permiten que cada vez más vecinos accedan a prestaciones médicas complejas sin salir de sus departamentos de origen. De esta manera, el fortalecimiento del Hospital San Roque se traduce en una verdadera igualdad de oportunidades en el acceso a la salud y en soluciones concretas para las familias del norte de la provincia.