San Juan por primera vez tendrá un dispositivo apuntado a la Educación Superior con foco en salud mental, inclusión y permanencia

Este miércoles primero de julio el Ministerio de Educación presentó el Dispositivo Institucional de Acompañamiento Psicoeducativo para el Nivel Superior. Destinando a fortalecer el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes de los Institutos Superiores de Formación Docente y Técnica de gestión estatal, la propuesta busca acompañar a los sanjuaninos que combinan sus estudios con trabajo, responsabilidades familiares y situaciones que afectan el bienestar emocional.

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La iniciativa, aprobada mediante la Resolución 8373-ME-2026 , busca dar respuesta a una realidad que atraviesa al Nivel Superior: estudiantes adultos con trayectorias diversas, que muchas veces sostienen una familia, trabajan mientras cursan y enfrentan dificultades que pueden derivar en el abandono de la carrera. A diferencia de un gabinete clínico, el dispositivo tendrá un carácter preventivo, orientador e institucional, enfocado en construir redes de acompañamiento dentro y fuera del sistema educativo.

“La creación de este dispositivo es una política pública centrada en el estudiante. Es de acompañamiento a las instituciones y trayectorias educativas que no tiene un fin clínico, sino que acompaña las trayectorias del nivel superior. Esta propuesta viene a traer y poner en palabra un proceso que es hito a nivel nacional”, destacó Emanuel Ponce, director de Educación Superior de la provincia.

Por su parte la secretaria de Educación, Mariela Lueje, durante la presentación del dispositivo destacó la importancia de haber entendido las necesidades de los estudiantes de nivel superior. “No teníamos herramientas para acompañar, y nos tenemos que fortalecer entre nosotros con lo que tenemos. Las trayectorias escolares de nuestros estudiantes nos importan y tenemos que acompañarlos”, destacó la funcionaria.

Su creación representa una respuesta concreta a un vacío histórico del sistema educativo provincial y posiciona a la provincia a la vanguardia en el desarrollo de políticas integrales para este nivel, conforme explicó en la previa la ministra de Educación, Silvia Fuentes.

Cómo funcionará el Dispositivo Institucional de Acompañamiento Psicoeducativo

Es importante destacar que el dispositivo tiene un enfoque preventivo, orientador y comunitario, por lo que no se trata de un espacio clínico ni terapéutico, no realiza diagnósticos psicológicos ni psicopedagógicos, y tampoco reemplaza tratamientos ni sustituye a otros organismos o gabinetes existentes. Su enfoque está orientado en el cuidado institucional y la construcción de redes de apoyo dentro y fuera del sistema educativo.

El equipo está conformado por las licenciadas en psicología Gema Martínez y Laura Gudiño, por la psicopedagoga Carolina Campos, además de trabajadoras sociales.

La estrategia de implementación contempla cuatro líneas de acción complementarias:

Acompañamiento psicoeducativo a estudiantes

Talleres y dispositivos grupales preventivos

Asesoramiento a equipos directivos y docentes ante situaciones complejas

Articulación interinstitucional e interministerial cuando las circunstancias lo requieran

Con esta medida, San Juan se posiciona entre las primeras jurisdicciones del país en institucionalizar un sistema específico para el acompañamiento integral de estudiantes del Nivel Superior, una apuesta que busca reducir la deserción y garantizar que más jóvenes y adultos puedan completar su formación profesional.

Así, Educación renueva su compromiso de generar espacios de contención y escucha para que ningún sanjuanino se sienta solo en el camino de su formación profesional, sea como docente o como técnico.