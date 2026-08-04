Cuatro dirigentes de la mesa chica de Gioja también viajaron al acto de Quintela en La Rioja: "Por los mártires"

Cuando parecía que el diputado nacional de Unión por la Patria, Jorge "Koky" Chica, había sido el único dirigente sanjuanino en asistir al acto encabezado por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, este martes se conoció que un grupo de dirigentes del riñón de José Luis Gioja también viajó a la vecina provincia para participar de la conmemoración por el 50° aniversario del asesinato de monseñor Enrique Angelelli y los mártires riojanos.

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La delegación estuvo integrada por el exintendente de Rawson y hermano del exgobernador, Juan Carlos Gioja; los diputados provinciales Graciela Seva y Mario Herrero; y el presidente de la Junta Departamental del PJ de Rivadavia, Facundo Perrone. Todos forman parte de la mesa chica del giojismo y participaron de la actividad organizada por el Gobierno riojano.

A diferencia de Chica, ninguno de los cuatro dirigentes difundió imágenes o mensajes en sus redes sociales sobre su presencia en el acto, lo que contribuyó a que inicialmente trascendiera que no había habido otros representantes del peronismo sanjuanino, además del legislador nacional.

El propio José Luis Gioja también había sido invitado por la organización, pero finalmente no asistió por cuestiones de agenda, según indicaron desde su entorno.

La presencia de los giojistas se produjo en un contexto particularmente delicado para la relación entre San Juan y La Rioja. El gobernador Quintela mantiene abierto un reclamo por los límites interprovinciales que generó un fuerte rechazo de la dirigencia sanjuanina y motivó incluso un pronunciamiento del Partido Justicialista sanjuanino en respaldo de la defensa de los límites históricos de la provincia.

En ese escenario, puertas adentro del giojismo reconocieron que la situación generaba cierta incomodidad. Sin embargo, insistieron en que el viaje no tuvo una motivación política vinculada al mandatario riojano, sino que respondió exclusivamente al homenaje religioso e histórico.

"No tiene nada que ver Quintela en esto, fuimos por los mártires. Dieron la vida por la democracia. Angelelli decía que un oído tenía que estar en el pueblo y otro en el evangelio", señalaron fuentes del sector consultadas por DIARIO DE CUYO.

El acto reunió a dirigentes peronistas de distintas provincias convocados por Quintela. En el caso de San Juan, además de la delegación del giojismo, también participó Chica, quien incluso publicó un mensaje de agradecimiento al gobernador riojano por la invitación. En cambio, el senador Sergio Uñac, el diputado nacional Cristian Andino y el exintendente Fabián Gramajo decidieron no asistir y argumentaron compromisos previos de agenda.