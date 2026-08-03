Un diputado del PJ sanjuanino tendió puentes con Quintela en medio de la tensión por los límites provinciales

Jorge "Coqui" Chica asistió al acto por los 50 años del asesinato de monseñor Enrique Angelelli, organizado por Ricardo Quintela, quien invitó a referentes de todo el peronismo.

Mientras el conflicto limítrofe entre San Juan y La Rioja atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión, un diputado nacional sanjuanino del peronismo participó de una actividad encabezada por el gobernador riojano Ricardo Quintela, impulsor del absurdo reclamo territorial que reavivó la disputa entre ambas provincias.

Se trata de Jorge "Coqui" Chica, legislador nacional de Unión por la Patria, quien viajó a La Rioja para asistir a los actos por el 50° aniversario del asesinato de monseñor Enrique Angelelli y los mártires riojanos. La conmemoración fue organizada por el Gobierno de La Rioja y contó con la presencia de Quintela, quien cursó invitaciones a los distintos sectores del peronismo del país, incluidos los dirigentes sanjuaninos.

Sin embargo, los principales referentes del PJ de San Juan optaron por no asistir. Según pudo saber DIARIO DE CUYO, el senador nacional Sergio Uñac, el diputado nacional Cristian Andino y el exgobernador José Luis Gioja declinaron la invitación con el argumento de compromisos previos de agenda. Hubo trascendidos sobre la posible presencia del exintendente de Rawson, Juan Carlos Gioja, pero aparentemente no sucedió.

El que sí decidió viajar fue Chica, quien, además de hacerlo a título personal, también representó al espacio Primero la Patria, el sector interno que conduce Uñac dentro del justicialismo sanjuanino. El legislador nacional tomó contacto también con los jerarcas de La Cámpora, Máximo Kirchner y Eduardo Wado De Pedro.

La presencia del exsecretario de Deportes no pasó inadvertida. Ocurrió precisamente cuando Quintela mantiene abierta una ofensiva política para cuestionar los límites entre La Rioja y San Juan, una postura que generó un amplio rechazo en territorio sanjuanino.