    • 29 de julio de 2026 - 20:08

    El gobernador de La Rioja despidió con profundo dolor a los siete tripulantes fallecidos

    El gobernador de La Rioja, se sumo los mensajes en redes sociales lamentando el trágico accidente ocurrido en Valle Fértil.

    Quintela envió un proyecto para que La Rioja tenga su propia moneda
    Quintela envió un proyecto para que La Rioja tenga su propia moneda

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, expresó este miércoles su profundo pesar por el trágico accidente aéreo registrado en el departamento sanjuanino de Valle Fértil, en el cual perdieron la vida las siete personas que integraban la tripulación de un helicóptero oficial.

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    La aeronave, que se había accidentado en inmediaciones del Parque Provincial Ischigualasto, trasladaba a referentes de seguridad, protección civil y brigadistas hacia territorio riojano con el objetivo de sumarse de manera urgente al operativo contra los incendios forestales que afectan a la zona de Chilecito.

    "Entregaron su vida en el cumplimiento del deber"

    A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, el mandatario riojano manifestó haber recibido la noticia “con enorme tristeza y profundo dolor”. En esa línea, remarcó la vocación de servicio de los ocupantes:

    “Entregaron su vida en el cumplimiento del deber y en un acto de absoluta solidaridad, mientras se dirigían a nuestra provincia para brindarnos su ayuda y combatir los incendios en Chilecito”, expresó Quintela.

    Asimismo, el gobernador envió sus condolencias institucionales y personales a los familiares, allegados y compañeros de trabajo de las víctimas fatales, enumerando a cada uno de los fallecidos: el director de Protección Civil, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía de San Juan, Germán Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el segundo jefe de Bomberos, Jorge Carbajal; el piloto Matías Valenzuela; y los brigadistas Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

    En su mensaje, el titular del Ejecutivo riojano dedicó unas palabras especiales para recordar al brigadista Andrés Bosch, con quien mantuvo vínculo laboral previo en situaciones críticas afrontadas por La Rioja:

    “Compartía siempre el enorme compromiso del deber público”, recordó.

    Para cerrar, Quintela puso a entera disposición la colaboración del gobierno y del pueblo riojano para acompañar a la comunidad de San Juan en este momento de profunda consternación y duelo colectivo.

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