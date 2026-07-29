El Ministerio de Educación confirmó que habrá clases y tareas habituales

Ante la conmoción generada por la tragedia aérea en el noreste provincial y la posterior declaración de tres días de duelo provincial por parte del Gobierno de San Juan, surgieron múltiples dudas entre padres, docentes y alumnos respecto a la continuidad de las actividades escolares.

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Para llevar claridad a la comunidad, el Ministerio de Educación de San Juan emitió un comunicado oficial en el que confirmó que las clases y las tareas administrativas se desarrollarán con total normalidad en todos los niveles y modalidades del sistema educativo.

Desde la cartera educativa remarcaron de manera tajante que la disposición oficial de duelo no debe interpretarse como un asueto escolar ni administrativo.

"Los tres días de duelo no implican suspensión de actividades, por lo tanto, las clases son normales" , señalaron fuentes oficiales. De esta manera, tanto los estudiantes como el personal docente y no docente deberán concurrir a las escuelas en los horarios habituales.

Si bien la actividad académica no se detiene, el decreto de duelo provincial contempla el cumplimiento de normativas protocolares específicas para los establecimientos públicos y privados:

Bandera a media asta: Todos los edificios escolares deberán mantener izada la bandera nacional y provincial a media asta en señal de respeto y luto.

Espacios de reflexión: Se recomendó a las instituciones propiciar instancias dentro del aula para abordar lo sucedido, acompañando a los alumnos y reflexionando sobre la labor de los servidores públicos fallecidos en cumplimiento de sus funciones.

La medida de luto rinde homenaje a las víctimas fatales del trágico accidente de helicóptero —entre ellos funcionarios provinciales, personal de seguridad, de bomberos y brigadistas—, un suceso que enlutó a toda la sociedad sanjuanina. Pese al profundo dolor generalizado, el ciclo lectivo continuará firme sin alteraciones en su calendario.