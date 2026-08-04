Roberto Gutiérrez reveló los detalles del bono que prepara San Juan para captar fondos internacionales

Mientras el Gobierno de San Juan avanza en la búsqueda de financiamiento para acelerar un plan de infraestructura vinculado al crecimiento económico que proyecta la minería, el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, dio a conocer los principales aspectos técnicos del bono internacional que prepara la provincia.

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El funcionario sostuvo que la emisión se apoya en una situación fiscal "sólida" y en una estrategia diseñada para obtener recursos destinados exclusivamente a inversiones de capital y no al financiamiento de gastos corrientes.

Gutiérrez explicó que el bono tendrá como objetivo incrementar el CAPEX de la provincia, es decir, las inversiones en infraestructura que permitan mejorar la competitividad y la productividad de San Juan frente al fuerte crecimiento que se espera con el desarrollo minero.

Según indicó, la intención es financiar obras que acompañen no solo a la minería, sino también al desarrollo de la industria y de la economía del conocimiento.

Uno de los aspectos centrales de la operación será su estructura financiera. El ministro adelantó que el bono se está diseñando con un plazo cercano a los nueve años .

La amortización sería bajo un esquema denominado "soft bullet", un mecanismo mediante el cual el capital no se devuelve en cuotas iguales desde el inicio, sino que se concentra en la etapa final de la vida del bono. En este caso, el capital se cancelaría en tres pagos equivalentes durante los últimos tres años del vencimiento, permitiendo que la provincia disponga de mayor margen financiero durante el desarrollo de las obras.

La estrategia, explicó Gutiérrez, busca que los vencimientos coincidan con la generación de mayores recursos fiscales derivados del crecimiento económico esperado.

Cómo será la colocación

La operación se realizará mediante una emisión internacional bajo la Regla 144A, un mecanismo utilizado para colocar deuda entre grandes inversores institucionales sin necesidad de registrar previamente la emisión ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos.

Además, la Provincia utilizará la denominada Regla S, que habilita la comercialización del bono fuera del mercado estadounidense, ampliando el universo de potenciales compradores hacia plazas financieras de Europa y América Latina.

Paralelamente, el Gobierno analiza realizar una colocación complementaria en el mercado argentino, aprovechando el interés que, según el ministro, existe entre los inversores locales por instrumentos emitidos por San Juan.

Septiembre, la ventana que analiza el Gobierno

Aunque la operación todavía no tiene fecha confirmada, Gutiérrez señaló que el Ejecutivo provincial trabaja con la posibilidad de aprovechar una ventana financiera durante septiembre.

Recién en ese momento se definirá el monto definitivo de la emisión y la tasa de interés que pagará el bono, variables que dependerán de las condiciones del mercado y de la demanda que manifiesten los inversores.

Los indicadores fiscales que exhibe San Juan

Como parte de la presentación realizada ante fondos internacionales, el ministro destacó una serie de indicadores que, según afirmó, posicionan favorablemente a la provincia:

La deuda representa el 10,4% de los ingresos provinciales .

. Los servicios de deuda (capital e intereses) equivalen apenas al 1,4% de los ingresos , muy por debajo del límite del 15% fijado por la Ley de Responsabilidad Fiscal.

, muy por debajo del límite del 15% fijado por la Ley de Responsabilidad Fiscal. El stock de deuda ronda los 200 millones de dólares .

. La relación entre la deuda y el Producto Bruto Geográfico provincial se ubica en 2,7%, un nivel considerado bajo en comparación con otros distritos.

Además, Gutiérrez aseguró que San Juan mantiene superávit fiscal desde hace varios años y cumple de manera sostenida con la Ley de Responsabilidad Fiscal, uno de los requisitos exigidos por el Ministerio de Economía de la Nación para autorizar este tipo de emisiones de deuda.

Para el Gobierno provincial, esa combinación entre equilibrio de las cuentas públicas, baja deuda y el potencial de crecimiento que aportará la minería constituye la principal carta de presentación para captar financiamiento en los mercados internacionales.