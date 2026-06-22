Alarma en la Selección Argentina: Cuti Romero salió lesionado y será sometido a estudios médicos

La victoria de la Selección Argentina frente a Austria por la segunda fecha del Mundial de fútbol 2026 dejó una preocupación importante en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni. Cristian “Cuti” Romero debió abandonar el campo de juego durante el segundo tiempo por una molestia física y ahora aguarda por estudios médicos para conocer la gravedad de la lesión.

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La situación se produjo luego de una acción dividida en la que el defensor cordobés sintió un fuerte dolor en la rodilla que ya venía arrastrando con molestias en los últimos días. Aunque intentó continuar algunos minutos en cancha, las evidentes muestras de incomodidad llevaron al entrenador a ordenar su reemplazo.

Las imágenes posteriores aumentaron la inquietud entre los hinchas argentinos. Una vez sentado en el banco de suplentes, R omero recibió atención médica y le colocaron una gran bolsa de hielo sobre la zona afectada. Los gestos de dolor y preocupación del zaguero del Tottenham reflejaron que no se trató de una simple molestia pasajera.

Tras el encuentro, Scaloni se refirió al estado físico del defensor y reconoció que todavía no cuentan con un diagnóstico preciso.

¿QUÉ PASÓ CON CUTI? Lionel Scaloni sobre el estado físico de Cristian Romero de cara a lo que se viene en la Copa del Mundo. ⚽ #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/k8ploO4yKB

“No sabemos el alcance de su tema. Sí lógicamente es algo que ya venía teniendo. Esperemos que no sea nada, no sólo porque es importante, porque, si no está él, el que va a jugar lo va a hacer mejor, pero es mejor tenerlos a todos. No sabemos todavía. Mañana o pasado le harán un estudio”, explicó el entrenador en conferencia de prensa.

Ahora, el cuerpo médico de la Albiceleste seguirá de cerca la evolución del futbolista y le realizará estudios entre este martes y miércoles para determinar si se trata de una inflamación producto del esfuerzo o de una lesión de mayor gravedad.

La expectativa es máxima en la concentración argentina, ya que Romero es una pieza clave en la defensa del equipo. Los resultados de los exámenes serán determinantes para saber si podrá estar disponible en los próximos compromisos del seleccionado en el Mundial.