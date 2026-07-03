Mundial 2026: este viernes 3 de julio se cierra la ronda de 16avos con tres partidos decisivos

Australia-Egipto, Argentina-Cabo Verde y Colombia-Ghana completarán este 3 de julio otra fase eliminatoria del Mundial 2026.

La Copa del Mundo 2026 afronta este viernes 3 de julio la última jornada de los dieciseisavos de final, con tres encuentros que terminarán de definir a los 16 seleccionados que seguirán en carrera por el título. La expectativa estará centrada en la presentación de Argentina, vigente campeona del mundo, aunque también saldrán a escena Colombia, Ghana, Australia y Egipto.

La actividad comenzará con el duelo entre Australia y Egipto, un cruce que promete intensidad y que abrirá la jornada de eliminación directa. Más tarde será el turno de Argentina, que buscará imponer su favoritismo frente a la sorprendente Cabo Verde, una de las revelaciones del certamen.

El cierre de la programación estará a cargo de Colombia y Ghana, dos selecciones que aspiran a meterse entre las 16 mejores del torneo y completar el cuadro de los octavos de final.