    • 3 de julio de 2026 - 07:56

    Mundial 2026: este viernes 3 de julio se cierra la ronda de 16avos con tres partidos decisivos

    Australia-Egipto, Argentina-Cabo Verde y Colombia-Ghana completarán este 3 de julio otra fase eliminatoria del Mundial 2026.

    Mundial 2026.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Copa del Mundo 2026 afronta este viernes 3 de julio la última jornada de los dieciseisavos de final, con tres encuentros que terminarán de definir a los 16 seleccionados que seguirán en carrera por el título. La expectativa estará centrada en la presentación de Argentina, vigente campeona del mundo, aunque también saldrán a escena Colombia, Ghana, Australia y Egipto.

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    La actividad comenzará con el duelo entre Australia y Egipto, un cruce que promete intensidad y que abrirá la jornada de eliminación directa. Más tarde será el turno de Argentina, que buscará imponer su favoritismo frente a la sorprendente Cabo Verde, una de las revelaciones del certamen.

    El cierre de la programación estará a cargo de Colombia y Ghana, dos selecciones que aspiran a meterse entre las 16 mejores del torneo y completar el cuadro de los octavos de final.

    Agenda del viernes 3 de julio del Mundial 2026

    • 15 hs - Australia vs. Egipto
    • 19 hs - Argentina vs. Cabo Verde
    • 22.30 hs - Colombia vs. Ghana

    Con estos tres encuentros finalizará la inédita ronda de dieciseisavos de final, incorporada por primera vez tras la ampliación del Mundial a 48 selecciones. Desde este sábado comenzarán los octavos de final, con los equipos clasificados en busca de un lugar entre los ocho mejores de la competencia.

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