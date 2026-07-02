    • 2 de julio de 2026 - 19:47

    San Martín sumó al delantero Luciano Ferreyra en el límite del libro de pases

    El Verdinegro aseguró su segunda incorporación con la llegada del chaqueño que llega a préstamo desde Rosario Central.

    Delantero. Luciano Ferreyra se convirtió en refuerzo de San Martín y ya firmó su contrato.

    Delantero. Luciano Ferreyra se convirtió en refuerzo de San Martín y ya firmó su contrato.

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    Por Ariel Poblete

    El límite para las incorporaciones de cara al segundo semestre de la Primera Nacional se vencía este jueves y el Atlético San Martín metió un delantero más. Se trata del chaqueño Luciano Ferreyra que llegó a préstamo desde Rosario Central.

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    Ferreyra comenzó su formación con el equipo local Club Olimpo de Saenz Peña, Chaco, antes de mudarse a Santa Fe y ser parte de Rosario Central en 2015. Después de cinco años progresando en sus categorías inferiores, Ferreira pasó al fútbol del primer equipo en octubre de 2020.

    Hizo su debut el 2 de noviembre contra Godoy Cruz, jugando ochenta y seis minutos antes de ser sustituido por Joaquín Laso en la victoria por 2-1. En agosto de 2023, se convirtió en jugador de Platense, a préstamo con opción de compra hasta diciembre de 2024 desde Rosario Central. En 2024 estuvo en el fútbol de Chile, en la Universidad de Concepción mientras que en 2015 reforzó a Central Norte de Salta y en esta temporada, en el primer semestre pasó por San Martín de Tucumán.

    Ferreira nació en Presidencia Roque Sáenz Peña en Chaco el 19 de febrero de 2002 y este jueves ya se presentó para los entrenamientos ante Schiapparelli tras firmar su contrato respectivo.

    El viernes pasado, San Martín sumó a otro delantero, Franco Coronel, quien proviene del fútbol de Perú y ya se incorporó a la agenda del plantel Verdinegro que prepara el partido del domingo ante Chacarita Juniors.

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