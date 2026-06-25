San Martín sumó su primer refuerzo para la segunda rueda: es delantero y llega desde el fútbol peruano

Facundo Coronel, delantero de 32 años firmó este jueves su contrato con el Verdinegro y ya se entrenó bajo las órdenes de Alejandro Schiapparelli.

San Martín comenzó a mover el mercado de pases y este jueves oficializó a su primera incorporación para afrontar la segunda rueda de la Primera Nacional. Se trata de Facundo Coronel, delantero de 32 años, quien firmó su vínculo con el Verdinegro y de inmediato se puso a disposición del entrenador Alejandro Schiapparelli.

El atacante llega con una extensa trayectoria en el ascenso argentino y tras su último paso por el fútbol peruano. A lo largo de su carrera defendió las camisetas de Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Estudiantes de Río Cuarto, Douglas Haig, Olimpo, Independiente Rivadavia, Racing de Córdoba, Patronato, Claypole, Agropecuario y, más recientemente, Alianza Atlético de Sullana.

En paralelo a la presentación del nuevo refuerzo, el plantel sanjuanino retomó este jueves los entrenamientos luego del receso. El equipo no tendrá competencia este fin de semana y apunta todos los cañones al reinicio del campeonato, previsto para el domingo 5 de julio, cuando comenzará la segunda parte del torneo.

Su paso por Perú La estadía de Coronel en Alianza Atlético dejó sensaciones encontradas. Según reflejaron distintos medios peruanos, el delantero fue creciendo en su rendimiento con el correr de los partidos y cerró su ciclo con 20 encuentros disputados, cuatro goles y dos asistencias.

Sin embargo, su paso por la Liga 1 también quedó atravesado por un episodio extrafutbolístico. En el partido frente a Sporting Cristal, correspondiente a la sexta fecha del campeonato, el argentino fue denunciado por un presunto acto de racismo contra el defensor Cristiano, en un hecho que generó una fuerte repercusión.