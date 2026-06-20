San Martín recuperó la sonrisa: ganó después de dos derrotas y se metió en el Reducido

San Martín de San Juan consiguió un triunfo clave este sábado al derrotar 2-0 a Agropecuario Argentino en el estadio Hilario Sánchez, en el partido pendiente de la cuarta fecha de la Primera Nacional . Con una actuación sólida y efectiva, el Verdinegro volvió a sumar de a tres ante su gente y se metió nuevamente en la zona de Reducido por el segundo ascenso.

Los goles de la derrota de San Martín de San Juan en Jujuy

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El equipo sanjuanino tomó la iniciativa desde el comienzo y encontró la ventaja a los 21 minutos del primer tiempo . El central Manuel Cocca aprovechó una oportunidad al borde del área y definió para establecer el 1-0, desatando el festejo de los hinchas en Concepción .

Con el marcador a favor, San Martín manejó el desarrollo del encuentro y controló los intentos de reacción de Agropecuario, que llegó a San Juan necesitado de puntos para escapar de la parte baja de la tabla.

En el complemento, el conjunto verdinegro mantuvo el orden defensivo y buscó ampliar la diferencia. La tranquilidad definitiva llegó a los 40 minutos de la segunda mitad, cuando Hernán Zuliani apareció para convertir el 2-0 y sentenciar el resultado.

WhatsApp Image 2026-06-20 at 16.28.54 San Martín de San Juan es más que Agropecuario.

En el medio del partido hubo dos expulsados. Por San Martín se fue echado el entrenador verdinegro Alejandro Schiapparelli. Por Agropecuario, el jugador Carlos Auzqui, que dejó a su equipo con 10 en el complemento.

La victoria le permitió a San Martín alcanzar los 23 puntos en la Zona B y volver a ubicarse entre los equipos que hoy estarían clasificando al Reducido por el ascenso, luego de varias fechas alternando resultados. Se encuentra en el séptimo puesto, momentáneamente .

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El equipo verdinegro venía de dos derrotas, ante Temperley y Gimnasia de Jujuy, ambos de visitante y con el mismo marcador. En el medio había quedado el partido frente a Nueva Chicago, el que el Verdinegro ganaba por la mínima, pero había quedado suspendido tras la aparente agresión de la hinchada al arquero con un proyectil. Finalmente ese partido se reanudará, aunque San Martín deberá hacerse cargo de los gastos de traslado del Torito.

Por el lado de Agropecuario, la derrota profundizó su complicado presente. El equipo continúa en los últimos puestos de la tabla y sigue comprometido con la lucha por evitar el descenso.

Tras este triunfo, San Martín volverá a jugar como local el sábado 27 de junio, cuando reciba a Chacarita Juniors en el Hilario Sánchez, en otro compromiso importante para sostener su lugar entre los protagonistas de la categoría.