San Martín vs Agropecuario: refuerzan la seguridad tras los incidentes con Nueva Chicago

Luego del episodio de violencia que empañó el encuentro entre San Martín de San Juan y Nueva Chicago, donde el arquero visitante resultó herido por el impacto de un petardo, la Policía de San Juan refuerza la seguridad para el partido que el Verdinegro disputará este sábado 20 de junio ante Agropecuario , en el Estadio Hilario Sánchez.

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El comisario general del D3, Pablo Torres , confirmó que las acciones contarán con un despliegue de más de 100 efectivos policiales abocados exclusivamente al control interno y a los ingresos del estadio en Concepción.

Para evitar el ingreso de pirotecnia o elementos cortantes, la policía sanjuanina dispuso un esquema de control exhaustivo dentro del anillo del estadio con la participación de 70 efectivos policiales y 30 cadetes de la Escuela de la Policía , asignados a las tareas de requisa, control y vigilancia en las diferentes tribunas habilitadas.

"El operativo arrancará formalmente dos horas y media antes del inicio del encuentro, pero los trabajos preventivos comenzarán mucho antes", detalló Torres.

Cuatro horas antes del pitazo inicial, personal de la Fuerza "tomará la cancha" para realizar exhaustivas inspecciones oculares en cada rincón del club, asegurándose de que no existan elementos prohibidos escondidos en las instalaciones. Una vez finalizada la requisa, una guardia permanente custodiará el lugar para evitar que se vulnere la seguridad.

Cobertura externa y cortes de calle en Concepción

Al centenar de uniformados apostados dentro del Hilario Sánchez, se sumará un importante despliegue en las inmediaciones del club que involucra a la Comisaría Jurisdiccional y a divisiones especiales:

Grupo de Acción Motorizada (GAM): encargado de custodiar y encapsular los colectivos que trasladan a las delegaciones de ambos equipos.

encargado de custodiar y encapsular los colectivos que trasladan a las delegaciones de ambos equipos. Comando Radioeléctrico y Motorizada 2: realizarán patrullajes preventivos constantes en los alrededores del estadio durante los 90 minutos de juego.

realizarán patrullajes preventivos constantes en los alrededores del estadio durante los 90 minutos de juego. División Tránsito: coordinará los cortes de calles y desvíos vehiculares en las arterias adyacentes a la cancha para facilitar el flujo peatonal de los hinchas.

El comisario Torres enfatizó en que se aplicará de manera rigurosa el programa Tribuna Segura, por lo que se solicita a los asistentes concurrir con Documento Nacional de Identidad (DNI) en mano para el escaneo correspondiente.

Asimismo, personal especializado se encargará de monitorear en tiempo real las cámaras de seguridad del interior del estadio, buscando detectar de manera inmediata cualquier comportamiento sospechoso o intento de disturbio para actuar con rapidez y evitar que se repitan hechos como los del último partido en Concepción.