Cómo será la obra que transformará "La Rotonda" en un moderno centro de salud

“La Rotonda” cambiará por completo su fisonomía y funcionamiento. El Centro de Adiestramiento Dr. René Favaloro, ubicado en la esquina de Fermín Rodríguez y Tierra del Fuego, en Rawson, será sometido a una amplia obra de ampliación y refacción que busca convertir al establecimiento en un centro de salud moderno, funcional y adaptado al crecimiento de sus prestaciones.

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El proyecto contempla intervenir 3.485,13 m² : 2.881,30 m² correspondientes a sectores existentes que serán refaccionados y otros 603,83 m² de nuevas construcciones . El presupuesto oficial asciende a $6.600 millones , según valores de marzo de 2026, y el plazo previsto para completar los trabajos es de 270 días corridos .

Uno de los principales desafíos será ejecutar los trabajos sin interrumpir el funcionamiento del establecimiento, que actualmente brinda atención de múltiples especialidades, funciona en doble turno y cuenta con guardia médica activa durante las 24 horas.

Por ese motivo, la intervención fue dividida en cinco etapas , que permitirán avanzar progresivamente sobre distintos sectores.

La primera etapa estará destinada a la ampliación del sector de Pediatría , que tendrá un ingreso independiente desde calle Fermín Rodríguez.

El nuevo espacio contará con un hall de acceso conectado directamente con la sala de espera y el área psicosocial. También tendrá sanitarios públicos, recepción y una sala de lactancia, además de un sector de apoyo para el personal con office y sanitario.

El ingreso incorporará una rampa peatonal para resolver el desnivel entre la vereda y el edificio existente y garantizar condiciones de accesibilidad.

La ampliación tendrá un sistema constructivo mixto, con muros de ladrillo visto y estructura metálica para la cubierta, mientras que las carpinterías serán de aluminio.

El laboratorio ocupará todo el sector actual de farmacia

La segunda etapa estará concentrada en el laboratorio, que será ampliado y completamente reorganizado.

La totalidad del espacio que actualmente ocupan Farmacia y Laboratorio será destinada al laboratorio, que además incorporará un dormitorio para la guardia, office y sanitarios para el personal.

Los trabajos incluirán la demolición de algunos muros para adaptar la distribución y la anulación del subsuelo, además de un tratamiento integral contra la humedad, uno de los problemas detectados en el sector.

Farmacia y Kinesiología tendrán más espacio

La tercera etapa contempla la remodelación de sanitarios, Kinesiología y Farmacia.

El actual espacio de Zona Sanitaria V será utilizado para trasladar la Farmacia, que además será ampliada hacia el sur. Para mejorar las condiciones del lugar, se prevé incluso la demolición de una losa para crear un patio interior que permita el ingreso de iluminación y ventilación natural.

Kinesiología también será reestructurada y ampliada hasta vincularse con el nuevo sector de Farmacia.

Reorganización de consultorios y salas de espera

Una de las intervenciones más importantes será la cuarta etapa, que abarcará consultorios, salas de espera y pasillos.

El proyecto contempla intervenir los consultorios correspondientes a Diagnóstico por Imagen, Odontología, Especialidades, Medicina Familiar, Ginecobstetricia y Clínica Médica.

La idea es reorganizar estos servicios y agruparlos de acuerdo con su funcionamiento para generar una circulación más eficiente dentro del centro de salud.

También se trabajará sobre los patios internos para mejorar el sistema de desagüe pluvial y se renovarán las terminaciones de los distintos locales.

Un nuevo acceso y un área administrativa separada

La quinta y última etapa estará enfocada en Administración y áreas de apoyo. Las oficinas serán reorganizadas para agruparlas según sus funciones y generar un circuito de gestión diferenciado del área asistencial.

Uno de los cambios más visibles estará en el acceso principal, que será remodelado para jerarquizar el ingreso al edificio. Se demolerán algunos elementos existentes y se construirá una nueva estructura metálica que permitirá generar un espacio semicubierto.

También se ampliarán los sectores destinados al lavadero y al almacenamiento de residuos patológicos, además de refaccionar uno de los patios internos.

Nuevas instalaciones y mayor seguridad

La transformación no se limitará a los espacios visibles. El proyecto contempla una renovación importante de las instalaciones.

En el sistema sanitario se realizará la renovación total de la red cloacal y una renovación parcial de la instalación de agua potable. Además, se instalarán termotanques eléctricos para proveer agua caliente en los sectores que lo requieran.

También se construirá una nueva torre de tanques, con depósitos de bombeo y reserva.

En materia eléctrica se revisará toda la instalación existente desde el puesto de medición hacia el interior del establecimiento. Se reemplazarán las luminarias interiores y exteriores por tecnología LED, se adecuará la distribución eléctrica a los nuevos puestos de trabajo y se incorporarán un grupo electrógeno y una nueva red de datos.

Los equipos de aire acondicionado serán revisados para determinar cuáles pueden ser reparados y cuáles deberán ser reemplazados.

Uno de los cambios centrales estará relacionado con la seguridad: actualmente el edificio no cuenta con una instalación contra incendios, por lo que la obra incorporará un sistema de detección y extinción con una red de hidrantes distribuidos de acuerdo con la normativa vigente.

Además, junto a la torre de tanques se instalarán los depósitos destinados exclusivamente al sistema contra incendios.

Climatización y renovación del aire

El proyecto también prevé mejorar las condiciones ambientales del centro mediante un sistema de inyección de aire nuevo y renovación de aire tratado con tecnología VRV.

Esto permitirá optimizar la climatización y la renovación del aire en los distintos sectores del establecimiento, un aspecto especialmente relevante en un edificio destinado a la atención sanitaria.

Una nueva imagen para La Rotonda

El proyecto también cambiará el aspecto exterior del predio. Se construirán dos pórticos de acceso, uno destinado al público y otro para el personal, con el objetivo de ordenar y jerarquizar los ingresos.

Además, se intervendrán los canteros, solados, playones, veredas y sectores de estacionamiento público.

En el interior y exterior se realizará una pintura general, mientras que los espacios interiores incorporarán zócalos sanitarios, guardacamillas y guardarruedas.

También se reemplazarán todas las carpinterías para mejorar la hermeticidad y el funcionamiento de las aberturas. Las ventanas tendrán cortinas roller, mosquiteros y rejas.

Las cubiertas existentes serán reemplazadas completamente para mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y evitar filtraciones.

Finalmente, todo el establecimiento contará con nueva señalética institucional, tanto en los espacios exteriores como en el interior, para facilitar la identificación de cada sector.

La transformación del Centro de Adiestramiento Dr. René Favaloro demandará una inversión oficial de $6.600 millones y tendrá un plazo de ejecución de 270 días corridos, contados desde la firma del Acta de Inicio de los Trabajos.

El objetivo central será que la modernización pueda realizarse mientras La Rotonda continúa funcionando, mediante una intervención organizada en cinco etapas. El resultado previsto es un edificio con mayor superficie, circulaciones más eficientes, nuevos espacios asistenciales, instalaciones renovadas y mejores condiciones de seguridad y accesibilidad.