Identidad de género en San Juan: el Registro Civil simplificó el trámite para rectificar el DNI y la partida

El Gobierno de San Juan, a través de la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, recordó los detalles y facilidades vigentes para realizar la rectificación de la identidad de género en la provincia. El procedimiento se enmarca en la normativa nacional vigente y apunta a garantizar un acceso ágil, gratuito y sin trabas burocráticas.
A continuación, te detallamos cómo se hace el trámite, qué requisitos se necesitan y cuáles son los canales de atención habilitados en San Juan.
¿A quién está dirigido?
A todas las personas residentes que deseen ejercer su derecho a la identidad de género en la provincia de San Juan.
El trámite se gestiona de 07:30 a 14:00 hs en las oficinas del Registro Civil.
Requisitos necesarios
- Personas mayores de edad (+18 años):
- Documento Nacional de Identidad (DNI).
- En caso de haber nacido en la Provincia de San Juan, aportar los datos correspondientes al acta de nacimiento.
- En caso de haber nacido en otra provincia, presentar el acta de nacimiento con firma legalizada.
- Personas menores de edad (-18 años):
- Concurrir acompañados por ambos progenitores y por el abogado del niño.
- DNI del menor.
Datos del acta de nacimiento (si nació en San Juan) o acta de nacimiento actualizada y con firma legalizada (si nació en otra provincia).
- DNI y presencia física de ambos progenitores.
- Presencia física del abogado del niño y carnet profesional habilitante.
- Costo y tiempo de resolución
- Costo: El trámite es completamente gratuito.
Plazo de ejecución: cumpliendo con los requisitos solicitados, la solicitud se completa en pocos minutos. Se otorga un comprobante con la fecha estipulada para retirar la documentación.
Finalización: al presentarse con dicho comprobante, se hace entrega de la copia del acta de nacimiento con la correspondiente rectificación marginal.