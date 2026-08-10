    • 10 de agosto de 2026 - 16:20

    Identidad de género en San Juan: el Registro Civil simplificó el trámite para rectificar el DNI y la partida

    El Ministerio de Gobierno brinda la posibilidad de realizar el cambio de nombre y sexo en los DNI.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno de San Juan, a través de la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, recordó los detalles y facilidades vigentes para realizar la rectificación de la identidad de género en la provincia. El procedimiento se enmarca en la normativa nacional vigente y apunta a garantizar un acceso ágil, gratuito y sin trabas burocráticas.

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    A continuación, te detallamos cómo se hace el trámite, qué requisitos se necesitan y cuáles son los canales de atención habilitados en San Juan.

    ¿A quién está dirigido?

    A todas las personas residentes que deseen ejercer su derecho a la identidad de género en la provincia de San Juan.

    Horario de atención

    El trámite se gestiona de 07:30 a 14:00 hs en las oficinas del Registro Civil.

    Requisitos necesarios

    • Personas mayores de edad (+18 años):
    • Documento Nacional de Identidad (DNI).
    • En caso de haber nacido en la Provincia de San Juan, aportar los datos correspondientes al acta de nacimiento.
    • En caso de haber nacido en otra provincia, presentar el acta de nacimiento con firma legalizada.
    • Personas menores de edad (-18 años):
    • Concurrir acompañados por ambos progenitores y por el abogado del niño.
    • DNI del menor.

    Datos del acta de nacimiento (si nació en San Juan) o acta de nacimiento actualizada y con firma legalizada (si nació en otra provincia).

    • DNI y presencia física de ambos progenitores.
    • Presencia física del abogado del niño y carnet profesional habilitante.
    • Costo y tiempo de resolución
    • Costo: El trámite es completamente gratuito.

    Plazo de ejecución: cumpliendo con los requisitos solicitados, la solicitud se completa en pocos minutos. Se otorga un comprobante con la fecha estipulada para retirar la documentación.

    Finalización: al presentarse con dicho comprobante, se hace entrega de la copia del acta de nacimiento con la correspondiente rectificación marginal.

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