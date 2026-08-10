Identidad de género en San Juan: el Registro Civil simplificó el trámite para rectificar el DNI y la partida

El Gobierno de San Juan, a través de la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, recordó los detalles y facilidades vigentes para realizar la rectificación de la identidad de género en la provincia. El procedimiento se enmarca en la normativa nacional vigente y apunta a garantizar un acceso ágil, gratuito y sin trabas burocráticas.

Tensión en la cordillera: un accidente múltiple y el temporal dejaron atrapados a turistas sanjuaninos

La Fiesta Nacional del Sol 2026 ya tiene fecha y temática: estará dedicada al Parque Triásico

A continuación, te detallamos cómo se hace el trámite, qué requisitos se necesitan y cuáles son los canales de atención habilitados en San Juan.

A todas las personas residentes que deseen ejercer su derecho a la identidad de género en la provincia de San Juan.

El trámite se gestiona de 07:30 a 14:00 hs en las oficinas del Registro Civil.

Requisitos necesarios

Personas mayores de edad (+18 años):

Documento Nacional de Identidad (DNI).

En caso de haber nacido en la Provincia de San Juan, aportar los datos correspondientes al acta de nacimiento.

En caso de haber nacido en otra provincia, presentar el acta de nacimiento con firma legalizada.

Personas menores de edad (-18 años):

Concurrir acompañados por ambos progenitores y por el abogado del niño.

DNI del menor.

Datos del acta de nacimiento (si nació en San Juan) o acta de nacimiento actualizada y con firma legalizada (si nació en otra provincia).

DNI y presencia física de ambos progenitores.

Presencia física del abogado del niño y carnet profesional habilitante.

Costo y tiempo de resolución

Costo: El trámite es completamente gratuito.

Plazo de ejecución: cumpliendo con los requisitos solicitados, la solicitud se completa en pocos minutos. Se otorga un comprobante con la fecha estipulada para retirar la documentación.

Finalización: al presentarse con dicho comprobante, se hace entrega de la copia del acta de nacimiento con la correspondiente rectificación marginal.