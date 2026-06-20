    • 20 de junio de 2026 - 08:16

    San Martín vuelve a jugar en el Pueblo Viejo buscando reencontrar su camino

    Este sábado, desde las 16, el Verdinegro será local de Agropecuario en partido pendiente de la fecha 4 de la Primera Nacional.

    Titular. Guillermo Acosta se terminó de afianzar con toda su experiencia en el mediocampo de San Martín.

    Titular. Guillermo Acosta se terminó de afianzar con toda su experiencia en el mediocampo de San Martín.

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    Por Ariel Poblete

    Pasó el trago amargo en Jujuy y para el Atlético San Martín es el momento de reencontrar el camino ganador en la Primera Nacional que llegó a su mitad de temporada. Por eso, este sábado, el Verdinegro irá por el triunfo como única opción ante Agropecuario en el Pueblo Viejo.

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    La semana terminó con novedades importantes en Concepción ya que se confirmó que se terminará en cancha el partido contra Nueva Chicago y eso calmó la ansiedad que reinaba en Concepción. Con ese tema ya resuelto, San Martín le apuntó todo al partido que estaba pendiente de la fecha 4 de la Primera Nacional, sabiendo que una victoria servirá para perfilar mejor la segunda parte del año.

    El Verdinegro viene de perder en Jujuy ante Gimnasia y se sintió el golpe porque lo había empezado ganando y en menos de 10 minutos se quedó sin nada. El equipo había respondido incluso hasta para sacar la ventaja pero se cayó en la recta final y lo pagó caro. Pero las sensaciones no fueron del todo mala y para el entrenador, aparecieron esas respuestas colectivas e individuales que busca. Por eso, para recibir al Sojero, la base no se tocaría y los retoques dependerán solamente de ausencias forzadas como la de Mauro Osores que fue expulsado y Murillo que salió conmocionado por un golpe. El resto, intacto.

    Seba Díaz Robles titular en el arco; Murillo o Nadalín, Marchio, Cocca y Zuliani podrían ser los cuatro del fondo; Acosta, Monje, Jaurena, Hachen o González en el medio y arriba, Rossi con Funez para buscar el gol. Esa podría ser la formación de un San Martín que necesita encontrar regularidad en los resultados para poder terminar de meterse en la pelea por los puestos de ascenso.

    Del otro lado estará el Agropecuario del Pato Toranzo que no la pasa bien en la Zona B. En puestos de descenso, con pocas respuestas, el Sojero viene a los tumbos y perdió en la última jornada ante Almagro. Con ese panorama, su objetivo pasa por llevarse algo de San Juan. La probable formación de Agropecuario sería con Luciano Acosta; Enzo Aguirre, Tomás Lecanda, Aguirre o Molina, Milton Ramos; Braian Aranda, Jorge Valdez Chamorro, Rodrigo Castro; Brian Blando, Barrera o Gagliardi, y Rodrigo Mosqueira.

    Para San Martín, el objetivo es volver al triunfo, encontrar regularidad en los resultados y terminar de prenderse donde sus proyectos apuntan que es pelear el ascenso.

    ARBITROS DE LAFECHA

    Zona A

    Sábado 20 de junio

    15: Ciudad de Bolívar vs Estudiantes // Maximiliano Manduca

    15: San Telmo vs Racing de Córdoba // Nicolás Mastroieni

    15.30: Acassuso vs San Miguel // Lucas Cavallero

    16: Chaco For Ever vs Colón // Yamil Possi

    Domingo 21 de junio

    15: Deportivo Madryn vs Los Andes // Daniel Zamora

    15: Almirante Brown vs Mitre (SdE) // Juan Cruz Robledo

    15.30: Defensores de Belgrano vs All Boys // Javier Delbarba

    15.30: Ferro vs Morón // Sebastián Martínez

    16.30: Central Norte vs Godoy Cruz // Matías Billione Carpio

    Zona B

    Sábado 20 de junio

    15: Colegiales vs Quilmes // Álvaro Carranza

    15: Almagro vs Atlanta // Gonzalo Pereira

    16: San Martín (San Juan) vs Agropecuario // Nahuel Viñas

    16: Temperley vs San Martín (Tucumán) // Felipe Viola

    Domingo 21 de junio

    15.30: Chacarita vs Tristán Suárez // Brian Ferreyra

    15.30: Patronato vs Midland // Federico Benítez

    17: Atlético Güemes (SdE) vs Gimnasia y Esgrima (Jujuy) // Bruno Amiconi

    16.30: Deportivo Maipú vs Gimnasia y Tiro (Salta) // Juan Ignacio Nebbietti

    Martes 23 de junio

    18.30: Chicago vs Atlético de Rafaela // Franco Acita.

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