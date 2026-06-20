San Martín vuelve a jugar en el Pueblo Viejo buscando reencontrar su camino

Este sábado, desde las 16, el Verdinegro será local de Agropecuario en partido pendiente de la fecha 4 de la Primera Nacional.

Pasó el trago amargo en Jujuy y para el Atlético San Martín es el momento de reencontrar el camino ganador en la Primera Nacional que llegó a su mitad de temporada. Por eso, este sábado, el Verdinegro irá por el triunfo como única opción ante Agropecuario en el Pueblo Viejo.

La semana terminó con novedades importantes en Concepción ya que se confirmó que se terminará en cancha el partido contra Nueva Chicago y eso calmó la ansiedad que reinaba en Concepción. Con ese tema ya resuelto, San Martín le apuntó todo al partido que estaba pendiente de la fecha 4 de la Primera Nacional, sabiendo que una victoria servirá para perfilar mejor la segunda parte del año.

El Verdinegro viene de perder en Jujuy ante Gimnasia y se sintió el golpe porque lo había empezado ganando y en menos de 10 minutos se quedó sin nada. El equipo había respondido incluso hasta para sacar la ventaja pero se cayó en la recta final y lo pagó caro. Pero las sensaciones no fueron del todo mala y para el entrenador, aparecieron esas respuestas colectivas e individuales que busca. Por eso, para recibir al Sojero, la base no se tocaría y los retoques dependerán solamente de ausencias forzadas como la de Mauro Osores que fue expulsado y Murillo que salió conmocionado por un golpe. El resto, intacto.

Seba Díaz Robles titular en el arco; Murillo o Nadalín, Marchio, Cocca y Zuliani podrían ser los cuatro del fondo; Acosta, Monje, Jaurena, Hachen o González en el medio y arriba, Rossi con Funez para buscar el gol. Esa podría ser la formación de un San Martín que necesita encontrar regularidad en los resultados para poder terminar de meterse en la pelea por los puestos de ascenso.

Del otro lado estará el Agropecuario del Pato Toranzo que no la pasa bien en la Zona B. En puestos de descenso, con pocas respuestas, el Sojero viene a los tumbos y perdió en la última jornada ante Almagro. Con ese panorama, su objetivo pasa por llevarse algo de San Juan. La probable formación de Agropecuario sería con Luciano Acosta; Enzo Aguirre, Tomás Lecanda, Aguirre o Molina, Milton Ramos; Braian Aranda, Jorge Valdez Chamorro, Rodrigo Castro; Brian Blando, Barrera o Gagliardi, y Rodrigo Mosqueira.