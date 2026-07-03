San Juan reabrió la Escuela Hospitalaria y Domiciliaria tras tres años cerrada: cómo funciona la modalidad que asiste a más de 35 alumnos

Durante junio San Juan dio un paso más que importante en materia educativa. Con el objetivo de acompañar y no desamparar a aquellos alumnos que por motivos de salud no pueden acudir a los establecimientos se reabrió la Escuela Hospitalaria y Domiciliaria . Si bien la provincia ya contaba con una institución de esta índole, l a misma permanecía sin actividad desde el 2023, por lo que este avance es más que significativo.

La puesta en marcha de la escuela fue durante junio, conforme señaló a DIARIO DE CUYO la secretaría de Educación, Mariela Lueje, y ya se han designado los primeros cargos para cubrir las necesidades más urgentes, mientras se avanza en la creación de más. “Estamos en el proceso de imputación presupuestaria para la creación de más cargos”, precisó la funcionaria.

Con la Escuela Hospitalaria y Domiciliaria se procura acompañar a niños, niñas y adolescentes que están internados o deben permanecer en sus hogares por largos periodos, imposibilitados de asistir a los establecimientos educativos.

“Luego del cierre en el 2023 nos encontramos con docentes de educación especial que habían quedado en disponibilidad y arreglamos que puedan elegir otro lugar, pero no podíamos dejar de asistir y de acompañar la trayectoria escolar de los estudiantes que estaban en situación de internación, e hicimos una convocatoria a los docentes del equipo móvil” , explicó la funcionaria provincial.

Tras un primer encuentro donde se compartieron detalles de la situación y la intención de avanzar en crear una escuela que estuviera en la modalidad que corresponde, los docentes del equipo móvil aceptaron el desafío y desde entonces, de manera constante vienen acompañando la formación del alumnado local.

En paralelo, se fue avanzando en la creación de un espacio que pudiera contener ésta y otras modalidades. De acuerdo a lo que explicó Lueje, la educación hospitalaria y domiciliaria estaba dentro de la modalidad de Educación Especial. “Tiene un contexto especial, pero no todos los estudiantes tienen una discapacidad, y había que abordarlo de una manera diferente”, explicó.

Fue por ello que desde el ministerio se creó la Dirección de Modalidades, un área a cargo de Ángeles Esperanza que nuclea la educación hospitalaria y domiciliaria, en contexto de encierro, rural y albergue, entendiendo que son espacios que necesitan una mirada más cercana. Sobre esto, la funcionaria ministerial destaca que ha sido un gran logro visibilizar las necesidades y actuar al respecto.

Con la dirección creada se continuó trabajando para poder contar nuevamente con una escuela hospitalaria, hecho que se concretó durante junio, con la habilitación de dos espacios, uno en el Hospital Rawson y otro en el Hospital Marcial Quiroga.

Cómo funciona la Escuela Hospitalaria y Domiciliaria

La tarea de los docentes se aborda según el caso. Si el alumno está en condiciones de movilizarse, acude al espacio destinado en cada nosocomio para el funcionamiento de la escuela; mientras que si su movilidad es reducida, por el motivo que sea, es el docente quien se traslada hasta la sala de internación. En el caso de los sanjuaninos que se encuentran en sus domicilios, ellos reciben la visita del formador.

A su vez, los docentes tienen el rol de articular entre la escuela origen del estudiante, dependiendo del nivel y la modalidad a la que pertenezca, y el alumno. “Es un verdadero trabajo en equipo”, aseguró Lueje.

Actualmente el equipo está conformado por unos 10 profesionales, y las proyecciones están puestas en aumentar el número. En torno al alumnado, la funcionaria destacó que el número fluctúa en torno a la evolución de salud de los menores. De todas maneras, precisó que en el caso de la educación domiciliaria, están trabajando con unos 35 chicos.

Formación específica para los docentes, la acción complementaria y necesaria

Como parte del fortalecimiento de la modalidad, el Ministerio también impulsó una especialización docente en Educación Hospitalaria y Domiciliaria junto al Instituto Superior de Jáchal.

La capacitación, que combina instancias virtuales y presenciales, está próxima a graduar a los primeros docentes que comenzaron la formación hace dos años. Esta tarea no es menor teniendo en cuenta que muchos de los alumnos se encuentran en estados delicados de salud, por lo que el docente debe contar con una formación más allá de la de educar. Primeros auxilios, pautas básicas y protocolos de acción son fundamentales para el avance del alumno sanjuanino tanto en el aprendizaje como en la mejoría y/o evolución del cuadro.

“Es algo que no podíamos dejar de lado. Había que tomar la posta y continuar con lo que se había quedado. Hay un trabajo interdisciplinario, mancomunado y en coordinación para el acompañamiento de los alumnos”, reflexionó Mariela Lueje, secretaria de Educación de San Juan.