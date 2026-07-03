Advierten hielo, niebla y una ruta intransitable por la ola polar en San Juan

Las bajas temperaturas que afectan a San Juan complicaron las condiciones de circulación en distintos puntos de la provincia y motivaron una advertencia de la Dirección Provincial de Vialidad , que pidió a los conductores extremar las medidas de seguridad al transitar, especialmente por caminos de montaña.

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El organismo informó que, debido al frío, en varios sectores se registra presencia de hielo sobre la calzada, bancos de niebla y lloviznas, factores que reducen la visibilidad y aumentan el riesgo de accidentes al volver resbaladiza la superficie de rodamiento.

Uno de los puntos más comprometidos es la Ruta Provincial 436, en el sector de El Colorado, donde hay niebla y la calzada se encuentra resbaladiza. Desde Vialidad recomendaron circular únicamente en caso de ser necesario, hacerlo a muy baja velocidad y con máxima precaución.

Además, se registran lloviznas en los caminos de las Sierras de Chávez, Elizondo y Riveros , en el departamento Valle Fértil, por lo que también solicitaron conducir con extrema cautela.

Entre las novedades más importantes difundidas por Vialidad Provincial se encuentran:

Ruta Provincial 414 (Calingasta): en la Quebrada de las Burras se debe transitar con precaución debido a la presencia de hielo sobre la calzada.

Ruta Provincial 159 (Pocito): permanece intransitable en la intersección con la Ruta Provincial 64 (calle Chacabuco al oeste) por el hundimiento de la losa de un puente.

Por último, el organismo recordó que en los distintos sectores donde se ejecutan obras o tareas de mantenimiento es fundamental respetar la señalización preventiva, reducir la velocidad y seguir las indicaciones del personal vial que trabaja en la zona.