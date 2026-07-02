Vacaciones de invierno en San Juan: muchas consultas, pocas reservas y una tendencia turística que se consolida en departamentos alejados

Las vacaciones de invierno en el país se dividen este año en tres fechas: del 6 al 17 de julio; 13 a 24 julio; y 20 al 31 de julio. De esta manera se proyecta un importante movimiento turístico a lo largo de gran parte del mes y en San Juan se han organizado distintas actividades para todos los gustos y bolsillos. En ese contexto, los departamentos alejados aguardan con ansias el receso invernal, pese a que el movimiento viene bastante lento en la previa.

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DIARIO DE CUYO consultó a los responsables de Turismo de cada uno de los departamentos alejados, quienes brindaron un panorama actualizado sobre la demanda turística. Una llamativa coincidencia entre los cuatro destinos es que se consolida una tendencia que vienen demostrando los visitantes que llegan a la provincia desde el verano, y es el llegar a destino sin reserva previa.

Vito Gómez, coordinador de Turismo del municipio, detalló que las reservas no vienen en los niveles esperados, pese a recibir una gran cantidad de consultas. “En promedio hasta ahora no superamos el 20%”, destacó el funcionario.

Si bien el movimiento viene calmo, las expectativas son altas en el departamento del norte, teniendo en cuenta que las consultas se extienden por las tres semanas del receso. Turistas de Buenos Aires y Mendoza serían los principales visitantes, además de sanjuaninos que han estado realizando sus consultas.

La carta fuerte de jugará Jáchal durante este año serán las actividades locales, destacando la Fiesta del Escudo que se realizará el 18 de julio y la Fiesta del Molino Viejo, en Huaco, que se hará el 1 de agosto, conforme adelantó Gómez.

Calingasta apuesta a las escapadas espontáneas

Para la semana que comienza el 9 de julio, la ocupación ronda el 50%, mientras que para el resto del mes apenas alcanza el 10%, aunque desde el municipio consideran que esos números cambiarán a medida que se acerquen las fechas, conforme informó la titular de Turismo Emilia Biggi.

"El turista está organizando su estadía con muy poca anticipación. Por eso es importante difundir que todavía hay disponibilidad y que se pueden planificar escapadas de manera flexible", indicó la funcionaria.

En los principales accesos y centros de informes del departamento los visitantes encontrarán mapas detallados que facilitará los recorridos, señalando caminos, atractivos, servicios y circuitos recomendados para recorrer la zona durante el invierno, buscando así potenciar atractivos conocidos y por descubrir en el departamento cordillerano.

Valle Fértil, expectativas en alza de la mano de importantes eventos

“Las expectativas están altas porque hay muchas consultas, un número importante”, señaló el encargado de Turismo de la Municipalidad de Valle Fértil, Marcos Carrizo.

En torno a los datos de reservas concretas, se manejan en un estimado promedio del 60%; mientras que las consultas rondan el 80%, demostrando que no todas las preguntas terminan concretando su arribo al departamento. Sin embargo, Carrizo destacó que hay fechas puntuales donde la demanda está en punta debido a distintos eventos de gran importancia, como por ejemplo la Fiesta del Chivo que se realiza el 18 de julio y que convoca a turistas de todo el país.

En torno a las provincias de procedencia de los turistas, el funcionario destacó que generalmente reciben muchos visitantes de Entre Ríos, Sante Fe, Córdoba, Mendoza, San Luis y mayormente de Buenos Aires.

Iglesia mantiene el mejor nivel de ocupación

Entre los principales destinos turísticos de San Juan, Iglesia aparece como el que llega con mejores números previos al receso. Según informó Fanny Pernas, secretaria de Turismo, el último relevamiento muestra una ocupación cercana al 70% sobre unas 2.000 plazas disponibles.

La funcionaria explicó que julio suele ser uno de los meses más fuertes para el departamento y que la programación de actividades se organizó para todo el mes, teniendo en cuenta que las vacaciones escolares están escalonadas en distintas provincias.

También observó diferencias según el origen de los visitantes. Mientras los turistas de San Juan y Mendoza suelen organizar escapadas de hasta tres noches con mayor anticipación, quienes llegan desde el centro del país acostumbran a reservar durante el viaje, cuando ya se encuentran en ruta.

"Siempre pasa esto de reservar sobre el camino. Nosotros presentamos el calendario de actividades con anticipación y eso también ayuda a incentivar las visitas", afirmó.

Expectativas puestas en las últimas semanas y en la demanda espontánea

Los cuatro funcionarios municipales informaron que desde el verano vienen detectando una tendencia que se consolida con el paso de los meses, y es el arribo de visitantes que llegan sin reservas, dato que termina impactando en los balances posteriores.

La experiencia de los últimos fines de semana largos y de la temporada de verano alimenta el optimismo. En un contexto donde el turista prioriza la flexibilidad y decide su viaje a último momento, las consultas se transformaron en el principal indicador para anticipar un julio que todavía puede dar una sorpresa positiva para el turismo sanjuanino, renovando las expectativas.