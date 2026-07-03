    • 3 de julio de 2026 - 10:14

    Paritaria docente en San Juan: dos gremios rechazaron la oferta y crece la expectativa por la reunión de este viernes

    UDAP y UDA resolvieron no aceptar la propuesta presentada por el Gobierno de San Juan, mientras que AMET señaló el malestar de sus afiliados.

    Paritaria docente. Foto: achivo.

    Paritaria docente. Foto: achivo.

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    A pocas horas de una nueva reunión paritaria prevista para este viernes 3 de julio, el escenario entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes sigue sin acuerdo. Dos de las tres organizaciones sindicales ya rechazaron la propuesta salarial oficial, mientras que la tercera manifestó la disconformidad de sus afiliados con la oferta presentada.

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    La propuesta del Ejecutivo consiste en un incremento del 14% para el segundo semestre, distribuido en tres tramos: un 3% en agosto, 5% en octubre y 6% en diciembre, todos calculados sobre los haberes de julio.

    Desde UDAP confirmaron que la oferta fue rechazada por decisión mayoritaria de las bases, al considerar que el incremento resulta insuficiente frente a la situación económica actual.

    En la misma línea se expresó UDA, que también descartó aceptar la propuesta oficial y adelantó que solicitará una mejora durante el encuentro de este viernes.

    Por su parte, AMET aún no formalizó un rechazo, aunque reconoció que entre sus afiliados predomina un fuerte descontento. Desde la conducción del gremio señalaron que existe "desilusión" porque la oferta no cumple con las expectativas planteadas por los docentes.

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