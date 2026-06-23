UDAP se prepara para la paritaria con el Gobierno: cuáles son los principales planteos del gremio

A pocos días de una nueva reunión paritaria con el Gobierno de San Juan, la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) ya definió cuáles serán sus principales ejes de negociación. La secretaria general del gremio, Patricia Quiroga, aseguró que la prioridad será preservar el carácter remunerativo de los incrementos salariales, garantizar la continuidad de la actualización por inflación y avanzar en reclamos vinculados a la estabilidad y jerarquización de la carrera docente.

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La dirigente recordó que el último acuerdo salarial fue sometido a consideración de las bases y aprobado por los delegados escolares. De cara al encuentro previsto para el próximo 30 de junio, señaló que el sindicato buscará profundizar una política que considera fundamental para el sector.

“Lo más importante es que no queremos sumas en negro. Hemos logrado después de mucho tiempo blanquear nuestros recibos y es lo que vamos a continuar. El objetivo es ese, seguir teniendo todas nuestras sumas remunerativas”, sostuvo Quiroga en Radio Colón.

La titular de UDAP destacó además una de las conquistas obtenidas en la última negociación salarial. “Recordemos que nos habían ofrecido los 100.000 pesos para los cargos y pudimos lograr colocarlo también en el recibo de sueldo, es decir, que toda la docencia lo cobre. Ese fue el punto de partida y así fue”, explicó.

Según remarcó, el gremio insistirá en que cualquier mejora salarial impacte de manera directa en los haberes jubilatorios y en el aguinaldo de los trabajadores de la educación. “Continuar con esta situación de que todas nuestras sumas sean remunerativas, que vayan a nuestro recibo de sueldo para que después nos impacte también a la hora de jubilarnos y también en nuestro aguinaldo”, afirmó.

El IPC, otro eje de la negociación

Quiroga confirmó que el mantenimiento de la cláusula de actualización por inflación será otro de los temas centrales de la discusión. “Vamos también a seguir con lo del IPC. Tenemos que ver cómo hemos quedado con la suma del IPC”, indicó.

Además, recordó que ya quedó establecido en la paritaria anterior un incremento para los docentes que trabajan en zonas alejadas. “En octubre se aplicará la suma del 5% de los radios en zonas alejadas”, precisó.

La dirigente gremial aclaró que cualquier propuesta será evaluada por las bases antes de una definición final. “Todo se lleva a los delegados escolares y esto se vota. Llegamos a un acuerdo a través de la docencia”, señaló.

Titularizaciones

Quiroga valoró el diálogo mantenido con las autoridades provinciales y destacó algunos avances obtenidos en los últimos meses. “Cuando nos sentamos les explicamos todo lo que el docente nos está pidiendo. Nosotros somos un nexo nada más entre la docencia y el Gobierno”, expresó.

Entre los logros mencionados, resaltó el proceso de titularización de docentes de nivel secundario y de equipos directivos. “Este año hemos podido titularizar a docentes de nivel secundario. Hace 10 años que no se titularizaban y los directivos hacía 38 años. Se lo hemos pedido y nos pusimos a trabajar en esto y lo hemos logrado”, afirmó.

Concurso de ascenso y nomenclador

Uno de los reclamos que UDAP considera prioritarios para la etapa que viene es la realización de concursos de ascenso para docentes de nivel primario. “Ahora lo que la docencia también está necesitando es el concurso de ascenso. Eso ya lo venimos trabajando y se lo hemos expuesto desde el primer día que asumieron”, indicó.

Para la dirigente, estos procesos son fundamentales para garantizar estabilidad y crecimiento profesional dentro del sistema educativo. “Por supuesto seguir con el concurso de ascenso para que la docencia sanjuanina tenga jerarquización en su carrera”, sostuvo.

Y agregó que la demanda responde a una necesidad concreta expresada por los trabajadores: “Estabilidad laboral y, por supuesto, seguir con el concurso de ascenso”.

Otro de los puntos sobre los que trabajan actualmente los gremios docentes junto al Ministerio de Educación es la actualización del nomenclador y la corrección de errores y omisiones detectados en la normativa vigente. Quiroga destacó que durante el último año se logró una mejora significativa en la valoración de los cargos. “Otra de las cosas que se ha logrado son los 100 puntos en el nomenclador docente, en todos los cargos. En 2020 únicamente pudieron subir siete puntos y nosotros el año pasado llevamos 100 puntos”, remarcó.