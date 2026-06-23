Con el fuero de Familia saturado y Jáchal reclamando refuerzos, avanzan cuatro nuevos cargos para la Justicia

La creación de cuatro nuevos cargos para el Poder Judicial de San Juan dio este martes un paso clave en la Legislatura. Los proyectos enviados por la Corte de Justicia obtuvieron despacho favorable de las comisiones de Justicia y Seguridad, Legislación y Asuntos Constitucionales, y Hacienda y Presupuesto, además de ser incorporados al análisis de Labor Parlamentaria, por lo que quedaron en condiciones de ser tratados por el cuerpo de diputados.

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La propuesta contempla la creación de dos cargos de juez de Primera Instancia del Fuero de Familia para la Primera Circunscripción Judicial —que comprende el Gran San Juan—, un cargo de juez de Primera Instancia para la Segunda Circunscripción Judicial , con asiento en Jáchal, y un cargo de Asesor Oficial de Menores e Incapaces para esa misma jurisdicción.

De acuerdo con los despachos emitidos por las comisiones legislativas, el objetivo es reforzar estructuras judiciales que hoy trabajan con una carga creciente de expedientes y con recursos humanos considerados insuficientes.

El caso más urgente es el del fuero de Familia. Según los datos aportados por el Poder Judicial, actualmente existen unas 37.000 causas activas y, desde 2024 hasta la actualidad, ingresaron otros 10.394 expedientes. Todo ese volumen de trabajo es atendido por apenas cuatro jueces.

La incorporación de dos nuevos magistrados permitiría ampliar en un 50% la planta de jueces de Familia y aliviar la presión sobre uno de los fueros más demandados, donde se tramitan conflictos vinculados con alimentos, cuidado personal de niños, violencia intrafamiliar, regímenes de comunicación y otras cuestiones sensibles.

La situación de la Segunda Circunscripción Judicial también aparece entre las prioridades. Actualmente, en Jáchal funcionan únicamente dos jueces, Vega y Castro, quienes deben intervenir en causas penales, civiles, laborales y de familia de manera simultánea.

La creación de un nuevo juzgado apunta precisamente a terminar con esa lógica de multifunción extrema y permitir una distribución más especializada de las causas.

A ello se suma la incorporación de un nuevo cargo de Asesor Oficial de Menores e Incapaces. De hecho, uno de los proyectos modifica la Ley 633-E para establecer que la Segunda Circunscripción Judicial contará con dos asesorías oficiales, duplicando la estructura existente.

En paralelo, durante el tratamiento en comisiones también se analizó la creación de un cargo de juez de Paz Letrado para Caucete. Sin embargo, esa propuesta no consiguió el respaldo necesario y quedó fuera de los despachos favorables.