Citaron a indagatoria a José Luis Espert en la causa por presunto lavado de dinero

El juez federal Lino Mirabelli citó a indagatoria al exdiputado José Luis Espert en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero .

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La citación se produjo luego del pedido del fiscal federal Fernando Domínguez y la audiencia se realizará el próximo 30 de junio. También fue citado a indagatoria Mariano Cosentino, el contador de Espert.

El exlegislador de La Libertad Avanza es investigado por sus lazos con el empresario Fred Machado , involucrado en una causa por narcotráfico y recientemente condenado en Estados Unidos por fraude y lavado.

La Fiscalía sostiene que, para darle licitud a los fondos que recibió de Fred Machado, Espert compró un BMW, un Lexus e hizo pagos a un fideicomiso llamado Dunas.

La causa que tiene como protagonista a José Luis Espert gira alrededor de su relación con Federico “Fred” Machado.

El empresario, quien brindó apoyo al exdiputado en su primera candidatura presidencial en 2019, era investigado por maniobras ligadas al narcotráfico y en mayo admitió ante la Justicia norteamericana haber cometido delitos de fraude y lavado de dinero.

De acuerdo al expediente, uno de los principales argumentos del fiscal para investigar a Espert es una transferencia de US$200.000 que Machado envió al exdiputado en 2020. De acuerdo a un contrato firmado entre ambos, la cifra total ascendía a un millón de dólares.

Según explicó públicamente tras estallar el escándalo, el dinero correspondía a un contrato de consultoría con Machado para asistirlo en una explotación minera en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía cuestionó esa versión.

La duda radica en que Espert nunca viajó a ese país, las minas vinculadas al supuesto asesoramiento no se encontraban operativas y tampoco existen evidencias concretas de que haya realizado tareas profesionales relacionadas con ese acuerdo.

A la espera de la indagatoria, el dirigente liberal tiene congelados todos sus bienes: está impedido de vender propiedades y no puede disponer del dinero en sus cuentas, salvo fondos autorizados por la Justicia para afrontar gastos corrientes.