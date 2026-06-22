Arde el PJ: el intendente de Valle Fértil disparó contra Quintela por buscar "protagonismo" con una actitud "nefasta" pese a ser "compañeros"

La ofensiva política impulsada por el gobernador riojano Ricardo Quintela para reabrir la discusión por los límites entre La Rioja y San Juan sumó una nueva reacción desde territorio sanjuanino. Esta vez fue el intendente de Valle Fértil, Mario Riveros, quien salió al cruce de la iniciativa y atribuyó el conflicto a una estrategia de posicionamiento político personal del mandatario vecino.

Convocan a un "bocinazo" en Valle Fértil para defender los límites de San Juan en medio del conflicto con La Rioja

En una entrevista con Radio Colón, el jefe comunal vallisto sostuvo que el planteo carece de sustento legal y cuestionó que se intente reabrir una discusión que considera saldada desde hace décadas.

"La verdad que nos ha tomado en un momento que no lo esperábamos. Esta iniciativa tomada por el gobernador de La Rioja intenta nuevamente rever el tema de los límites que ya están aprobados y que quedaron determinados hace más de 57 años. Luego, en 2014, fueron ratificados por el Congreso de la Nación", afirmó.

Riveros remarcó que, a su entender, la discusión no tiene viabilidad jurídica. "Es una inquietud que no tiene un asidero legítimo jurídico, porque no se puede modificar con una ley provincial algo que está establecido por una ley nacional", sostuvo.

El intendente fue más allá del análisis jurídico y ensayó una lectura netamente política de la movida impulsada desde La Rioja. "Lo que quiere el gobernador Quintela, desde mi punto de vista muy personal, es protagonismo político para él. Y lo ha logrado. Ha logrado tener protagonismo político a través de los medios más importantes de San Juan, de La Rioja y también de algunos medios nacionales", afirmó.

Incluso, aclaró que sus cuestionamientos los formula pese a compartir la misma identidad partidaria que el mandatario riojano. "Lo digo a pesar de ser de la misma línea política del gobernador de La Rioja. Yo pertenezco al movimiento nacional justicialista y veo que es una cuestión éticamente, desde el punto de vista de funcionario, totalmente desleal", disparó.

Las declaraciones se producen en medio de una creciente reacción institucional de la dirigencia sanjuanina. En los últimos días, el gobernador Marcelo Orrego, el vicegobernador Fabián Martín, legisladores nacionales, intendentes y dirigentes de distintos espacios políticos expresaron públicamente su rechazo a cualquier intento de modificar los límites provinciales.

Defensa del territorio y pertenencia vallista

Como intendente del departamento directamente involucrado en la controversia, Riveros sostuvo que la defensa de los límites excede cualquier discusión legal y tiene un fuerte componente histórico y cultural.

"No solamente vamos a defender lo legalmente existente, los límites de la provincia de San Juan, sino que además hay una cuestión histórica y una cuestión de pertenencia del lugar territorial de nosotros los vallistos", afirmó.

También reconoció que detrás del conflicto pueden existir intereses vinculados al desarrollo económico de la región. "Se lo puede mirar desde el punto de vista económico debido al gran auge de la cuestión minera o también por lo que puede producir económicamente el Parque Provincial Ischigualasto. Pero yo lo veo más que nada desde el punto de vista político", indicó.

No obstante, advirtió que, precisamente por esa repercusión pública, se terminó otorgando a la iniciativa una relevancia superior a la que tendría desde el plano jurídico. "Creo que ha logrado su cometido porque le hemos dado más importancia de la que se le debería dar jurídicamente", reflexionó.

Documento para Orrego, Martín y el PJ

Riveros también reveló que avanzó en una serie de gestiones institucionales para dejar asentada formalmente la posición de Valle Fértil. El viernes participó de una manifestación organizada por vecinos y referentes de instituciones locales en respaldo a los límites provinciales y confirmó que elaboró un documento para ser presentado ante las principales autoridades políticas de San Juan.

"Junto al equipo de gobierno hemos elaborado una comunicación que hoy estamos dejando al gobernador Marcelo Orrego, al vicegobernador Fabián Martín y también al presidente del bloque justicialista, Juan Carlos Quiroga Moyano, donde marcamos nuestra posición respecto de esta situación", explicó. El objetivo, según señaló, es que la postura del departamento quede plasmada también por las vías institucionales.

"Que Quintela sepa que tiene un intendente que no lo va a apoyar"

La crítica más dura llegó cuando fue consultado sobre la conveniencia política de la estrategia impulsada por el gobernador riojano dentro del propio peronismo. "De mi parte no. Que sepa que tiene un intendente que no lo va a apoyar", respondió.

Y redobló la apuesta al cuestionar el estilo de conducción de Quintela. "Si él con esos atropellos totalmente fuera de ley nos lo hace a nuestro pueblo vallisto y a nuestra querida provincia de San Juan, imagínese qué podemos esperar", afirmó.

Hacia el final de la entrevista, el intendente vallisto dejó la frase más contundente de toda la conversación. "Lamento mucho la actitud que está teniendo. De mi parte lo califico totalmente nefasto cómo se está manejando el compañero Quintela", sentenció.