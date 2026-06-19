    • 19 de junio de 2026 - 14:53

    Convocan a un "bocinazo" en Valle Fértil para defender los límites de San Juan en medio del conflicto con La Rioja

    La iniciativa fue impulsada por la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento luego de que la Legislatura de La Rioja aprobara una ley para avanzar con un reclamo territorial sobre zonas que actualmente están bajo jurisdicción sanjuanina.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La aprobación de la ley impulsada por el Gobierno de La Rioja para avanzar con un reclamo territorial sobre San Juan generó una rápida reacción en Valle Fértil. La Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento convocó para este viernes a las 16 horas a un "bocinazo vallista" con el objetivo de expresar el rechazo de la comunidad a las pretensiones riojanas.

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    La concentración se realizará en la intersección de las calles Mendoza y Mitre y está abierta a vecinos, instituciones y representantes de distintos sectores del departamento.

    A través de un comunicado, la entidad, considerada la institución más antigua de Valle Fértil y parte de la identidad histórica del departamento, llamó a participar de una manifestación "pacífica y respetuosa" para visibilizar el compromiso de la comunidad con la defensa de los derechos e intereses vallistos.

    "Consideramos fundamental que se respete lo que legal e históricamente ya ha sido establecido en relación con los límites interprovinciales, y que ninguna ambición política o interés circunstancial ponga en duda aquello que se encuentra claramente determinado por la normativa vigente", señalaron desde la organización.

    La convocatoria se produce horas después de que la Cámara de Diputados de La Rioja aprobara una ley que rechaza los límites establecidos con San Juan por la Ley Nacional N° 18.004 y habilita al gobernador Ricardo Quintela a impulsar acciones políticas, legislativas y judiciales para reclamar territorio actualmente bajo jurisdicción sanjuanina.

    La medida fue cuestionada por el gobernador Marcelo Orrego, quien aseguró que los límites provinciales "no están en discusión" y recordó que la delimitación vigente fue ratificada por el Congreso de la Nación.

    Desde la Biblioteca Popular remarcaron que el encuentro tendrá un carácter estrictamente pacífico. "La convocatoria consiste en un bocinazo vallista, una manifestación pacífica, sin agravios, sin confrontaciones y con el respeto que siempre ha caracterizado a nuestro pueblo. Nuestra presencia será la mejor manera de expresar, con unidad y firmeza, el sentir de toda la comunidad", indicaron.

    Se espera que durante la tarde vecinos de distintos puntos de Valle Fértil se sumen a la movilización para manifestar su postura frente al conflicto limítrofe reactivado por la decisión de la Legislatura riojana.

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