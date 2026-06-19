Fundame en modo Mundial: un banderazo de amor y esperanza junto a los chicos oncológicos del Hospital Rawson

El Hospital Rawson y Fundame , en una conmovedora alianza con la iniciativa sanjuanina “La copa en tus manos” , transformaron una mañana de hospital en un escenario de pura magia, pasión y sonrisas. Juntos, organizaron un banderazo con los chicos oncológicos para alentar a la Selección Argentina en el mundial, llevando una dosis enorme de alegría a quienes más lo necesitan.

El primer piso del hospital se convirtió en la sede oficial de la pasión futbolera, latiendo al ritmo de los corazones de los pequeños guerreros oncológicos. El ambiente se tiñó por completo de celeste y blanco : algunos chicos vestieron orgullosos la camiseta argentina, otros llevaron gorros y buzos albicelestes, reflejando una ilusión que conmovió a todos los presentes. Entre cantos y risas, se repartieron banderitas argentinas para que nadie se quedara sin alentar.

El secreto mejor guardado de la jornada fue la gran sorpresa de la mañana. Directamente a las manos de los chicos llegó una réplica oficial de la Copa del Mundo . El momento más divertido, mágico y esperado por todos fue cuando los pequeños pudieron posar y hacerse fotos con el trofeo más deseado. La emoción fue tan contagiosa que hasta los padres, con sonrisas imborrables, hicieron fila para inmortalizar ese instante único junto a sus hijos.

Pero la magia no se quedó en un solo lugar. La réplica de la copa inició un recorrido muy especial, subiendo al tercer piso para visitar, cama por cama, a todos los niños que se encuentran internados, asegurándose de que ningún pequeño se quedara sin vivir este sueño.

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Para coronar una jornada perfecta y llena de emociones, se realizaron sorteos de pelotas y camisetas entre los chicos oncológicos, dejando en claro que, en esta batalla diaria, ellos ya son los verdaderos campeones del mundo. Una iniciativa que demuestra que el fútbol es mucho más que un juego: es unión, es fuerza y, sobre todo, es esperanza.