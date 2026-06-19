    • 19 de junio de 2026 - 06:45

    Bicitour Patrio: 25 de Mayo se prepara para pedalear con los colores celeste y blanco por el Día de la Bandera

    Este evento, organizado por la Municipalidad de 25 de Mayo, convoca a todos los sanjuaninos a vivir una jornada de pura tradición.

    La conmemoración del Dïa de la Bandera en 25 de Mayo también incluirá espectáculos artísticos tradicionales.

    La conmemoración del Dïa de la Bandera en 25 de Mayo también incluirá espectáculos artísticos tradicionales.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Con motivo de la conmemoración del Día de la Bandera, la Municipalidad de 25 de Mayo, a través de su Secretaría de Turismo y Cultura, lanzó una convocatoria abierta a toda la comunidad y a los sanjuaninos en general para participar del "Bicitour Día de la Bandera 2026".

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    El evento, pensado para disfrutarse en familia, promete combinar el deporte, la recreación al aire libre y las tradiciones locales bajo una consigna netamente patria. La cita tendrá lugar este sábado 20 de junio a partir de las 10.

    El recorrido para conocer 25 de Mayo

    La largada oficial está programada desde la Oficina de Turismo ubicada en Villa Santa Rosa. El itinerario ciclístico conectará diferentes puntos estratégicos del departamento, permitiendo a los participantes recorrer la geografía local. El circuito incluye el paso por:

    • Villa Santa Rosa (Punto de salida)
    • Las Casuarinas (Con una parada técnica programada en la estación de servicio local)
    • La Chimbera
    • Tupelí (Destino final del recorrido)

    Celebraciones y actividades complementarias

    Desde la organización informaron que la jornada no se limitará únicamente al recorrido en bicicleta. Al mediodía, precisamente a las 12:00 horas, se llevará a cabo el acto oficial protocolar en homenaje al creador de la insignia patria, Manuel Belgrano.

    Asimismo, los asistentes y vecinos de las zonas aledañas podrán disfrutar de un completo paseo de artesanos locales, intervenciones y puntos artísticos en vivo, además de diversas sorpresas planificadas para amenizar la jornada festiva.

    La invitación está hecha para que grandes y chicos se sumen con sus bicicletas, banderas y el orgullo de vestir los colores argentinos en un sábado que promete comunidad, tradición y deporte.

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