Solidaridad en Angaco: donaron materiales didácticos a la Escuela de Educación Especial Teresa de Asencio

La comunidad de Angaco fue escenario de una nueva e importante acción solidaria. Diversas instituciones de San Juan se unieron para concretar una importante entrega de materiales didácticos y deportivos destinados a los alumnos de la Escuela de Educación Especial "Teresa de Asencio" .

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La iniciativa busca fortalecer las actividades pedagógicas, de estimulación y recreativas que los estudiantes desarrollan durante el ciclo lectivo.

La Escuela de Educación Especial Teresa de Asencio, de Angaco, recibió donaciones de material didáctico.

La cruzada solidaria fue impulsada por la agrupación "Que Todos Seamos Uno" , liderada por su presidente Ariel Aguilera . Sin embargo, el éxito de la campaña radicó en el trabajo en conjunto con otras organizaciones clave de la provincia:

Rotary Club de Concepción Este (representado por Héctor Salomón).

(representado por Héctor Salomón). Centro Deportivo El Palomar de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Infinito TV.

El acto de entrega se realizó en las instalaciones del establecimiento educativo y se transformó en una verdadera fiesta comunitaria que contó con la participación activa de directivos, docentes, alumnos y familias.

Las donaciones para la escuela

El aporte fue pensado minuciosamente para responder a las necesidades terapéuticas, pedagógicas y motrices de los chicos que asisten a la institución. Entre los elementos entregados se destacan:

Insumos para plástica y manualidades: materiales para dibujo y pintura, tizas, papel afiche, planchas de goma eva y recursos para la confección de títeres.

materiales para dibujo y pintura, tizas, papel afiche, planchas de goma eva y recursos para la confección de títeres. Juegos didácticos: herramientas clave para el aprendizaje lúdico y la estimulación cognitiva.

herramientas clave para el aprendizaje lúdico y la estimulación cognitiva. Artículos deportivos: pelotas de fútbol, vóley y básquet para potenciar la educación física y la recreación.

"Muchos de los materiales recibidos serán utilizados en actividades de estimulación, aprendizaje y recreación, contribuyendo al desarrollo integral de los alumnos", destacaron con gratitud desde las autoridades de la escuela.

Alegría, emoción y contención familiar

La jornada estuvo impregnada de sonrisas. Los niños no ocultaron su entusiasmo al descubrir los nuevos materiales, mientras que los padres expresaron su profundo agradecimiento por este respaldo, que alivia los costos institucionales y potencia el trabajo diario de los docentes.

Un programa con impacto real en Angaco

Esta donación en la escuela especial no es un hecho aislado. Forma parte de un programa solidario continuo de ‘Que Todos Seamos Uno’ despliega en el departamento para garantizar que los niños de sectores vulnerables accedan a experiencias educativas y recreativas únicas.

En los últimos meses, gracias a esta articulación, los chicos de Angaco pudieron disfrutar de: