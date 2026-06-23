El peronismo recuperó la UNCuyo después de 12 años y Adriana García será la nueva rectora

La exdecana de Filosofía y Letras se impuso en el balotaje con el 53% de los votos y conducirá la Universidad Nacional de Cuyo hasta 2030.

El peronismo logró a quedarse con la conducción de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) tras 12 años de hegemonía radical. Según informó el diario Los Andes, Adriana García se impuso este martes en el balotaje universitario frente al candidato oficialista Gabriel Fidel y se convirtió en la nueva rectora de la principal casa de estudios de Mendoza para el período 2026-2030.

La fórmula de Encuentro Plural, integrada por García y Ana Sisti, obtuvo el 53% de los votos, mientras que Fidel y María Flavia Filippini alcanzaron el 47%, de acuerdo con los resultados oficiales difundidos por la Junta Electoral.

El resultado marca un cambio de signo político en la universidad y constituye uno de los triunfos más importantes que consiguió el peronismo mendocino en los últimos años. Al mismo tiempo, representa una dura derrota para el radicalismo universitario, que gobernaba la UNCuyo desde 2014 a través del espacio Interclaustro, posteriormente rebautizado como Sumar Universidad.

La elección cerró una campaña atravesada por fuertes debates sobre el financiamiento de las universidades nacionales, la situación salarial de docentes y no docentes, la crisis financiera del Departamento de Asistencia Médico Social Universitario (DAMSU) y el modelo de gestión que deberá afrontar la institución en un contexto de severas restricciones presupuestarias.

Una remontada construida en el balotaje La definición llegó luego de la primera vuelta realizada el pasado 9 de junio. En aquella elección, Gabriel Fidel había terminado en primer lugar con el 37,06% de los votos, mientras que Adriana García obtuvo el 29,02%, lo que obligó a una segunda vuelta según lo establece el estatuto universitario.