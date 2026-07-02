El Gobierno anunció una inversión de 1.200 millones de dólares para construir un reactor nuclear privado en Atucha

El Gobierno nacional anunció este jueves la presentación de un proyecto de inversión privada por US$1.200 millones para construir un reactor nuclear modular pequeño (SMR) en el complejo Atucha, ubicado en Lima, partido bonaerense de Zárate.

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La iniciativa fue presentada por Meitner Energy Latam ante el ministro de Economía, Luis Caputo , y el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli , y contempla el desarrollo del reactor ACR-300 , un modelo de Generación III+ con tecnología de reactor de agua presurizada (PWR).

Según informó el Gobierno, el proyecto será financiado con capitales privados provenientes de Estados Unidos y utilizará una patente desarrollada en Argentina. Además, estiman que durante las etapas de desarrollo, construcción, puesta en marcha y operación generará alrededor de 2.000 puestos de trabajo directos .

La futura central se levantaría dentro del predio donde actualmente funcionan Atucha I y Atucha II. Desde la Casa Rosada destacaron que, de concretarse, sería el primer reactor de estas características desarrollado bajo este esquema de inversión privada.

La propuesta fue presentada por Teófilo Lacroze , CEO de Meitner Energy Latam, y Pablo Franzetti , director de Asuntos Externos y Nuevos Negocios de la compañía en Argentina.

Podría ingresar al super-RIGI

El Ejecutivo considera que, por el volumen de la inversión, el proyecto podría quedar comprendido dentro del denominado super-RIGI, el nuevo régimen de incentivos para grandes inversiones que el presidente Javier Milei busca impulsar en el Congreso.

La iniciativa apunta a promover desembolsos privados en sectores estratégicos como energía, minería, inteligencia artificial, centros de datos, defensa y tecnología nuclear.

"Es exactamente el modelo que venimos impulsando: el Estado genera las condiciones y garantiza la previsibilidad, y el sector privado invierte el capital asumiendo el riesgo", afirmó el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli.

Aún resta la aprobación oficial

Pese al anuncio, el inicio de la construcción no será inmediato. El proyecto deberá ser evaluado por el Ministerio de Economía y obtener la correspondiente licencia de la Autoridad Regulatoria Nuclear.

De superar esas instancias, el plazo estimado para la construcción de la central sería de aproximadamente cinco años.

El reactor ACR-300 tendría una potencia cercana a los 300 megavatios eléctricos y forma parte de la nueva generación de reactores modulares pequeños, una tecnología que varios países buscan desarrollar por ofrecer menores tiempos de construcción, mayor flexibilidad operativa y una inversión inicial más baja que las centrales nucleares tradicionales.

La propuesta también prevé la participación de Nucleoeléctrica Argentina, empresa estatal operadora de las centrales nucleares del país. Según el esquema planteado, Meitner Energy abonará un canon por el uso de los terrenos donde se emplazará la planta, mientras que Nucleoeléctrica tendrá la posibilidad de asumir la operación y el mantenimiento de la central bajo condiciones de mercado.

El anuncio se produjo en un contexto de tensión dentro del sector nuclear, luego de que el Gobierno decidiera no renovar 61 contratos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Mientras la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció un vaciamiento del organismo, el Ejecutivo aseguró que no hubo desvinculaciones de ingenieros nucleares ni de personal técnico especializado y ratificó su respaldo al desarrollo de la actividad nuclear con mayor participación del capital privado.