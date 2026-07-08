El técnico de Suiza desafió a Argentina antes de los cuartos: "Es un equipo vulnerable"

La clasificación histórica de Suiza a los cuartos de final del Mundial 2026 vino acompañada de un mensaje desafiante hacia Argentina . El entrenador helvético, Murat Yakin, sostuvo que el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni dejó señales de fragilidad en sus últimas presentaciones y aseguró que su equipo está preparado para intentar eliminar al campeón del mundo.

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Cuartos de final: una instancia con historia de sobra y paridad absoluta para la Argentina

Tras dejar en el camino a Colombia en una dramática definición por penales, el técnico suizo analizó el próximo compromiso y no dudó en marcar cuáles considera las debilidades de la Albiceleste.

"Se ha visto que Argentina, con los últimos dos partidos, es vulnerable. Creo que nos hemos ganado ese respeto y nos lo hemos trabajado", afirmó Yakin.

Sus declaraciones llegan después de las sufridas victorias argentinas frente a Cabo Verde y Egipto, encuentros en los que el campeón del mundo debió remontar el marcador para avanzar de ronda.

El entrenador destacó el crecimiento de su equipo durante el torneo y remarcó que la clasificación a cuartos representa un logro histórico para el fútbol suizo, que no alcanzaba esa instancia de una Copa del Mundo desde 1954.

"Nuestro trabajo valió la pena", expresó Yakin, quien definió el triunfo sobre Colombia como "una victoria de equipo" y valoró la evolución colectiva a lo largo del certamen.

Además, sostuvo que el objetivo del plantel era convertirse en la mejor selección suiza de la historia en un Mundial. "Queríamos ser la mejor selección suiza que haya participado en una Copa Mundial y logramos hacer historia", señaló.

Qué dijo sobre Argentina

Yakin aseguró que el duelo del sábado exigirá el máximo nivel de concentración y destacó que su cuerpo técnico estudió cuidadosamente las características de los equipos sudamericanos.

"Conocemos la mentalidad de los equipos sudamericanos, todos los duelos son importantes", explicó.

El entrenador también respondió a las declaraciones del colombiano Néstor Lorenzo, quien había considerado que su equipo mereció ganar. "El rival no fue necesariamente superior. De hecho, estuvo bastante parejo", respondió el seleccionador suizo, quien defendió la actuación de sus dirigidos.

La duda por una lesión

En la previa del choque con Argentina, Suiza mantiene la incertidumbre por el estado físico de Johan Manzambi, quien sufrió una lesión durante el último entrenamiento antes del partido con Colombia.

Yakin explicó que todavía no conocen el alcance de la molestia, aunque aclaró que el futbolista no presenta dolor.

"Si se puede, lo vamos a poner a jugar, pero tampoco nos queremos arriesgar", comentó.

Argentina y Suiza, frente a frente

El cruce entre Argentina y Suiza se disputará este sábado desde las 22:00 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City, con un lugar en las semifinales en juego.

El vencedor enfrentará en la próxima instancia al ganador del duelo entre Inglaterra y Noruega.

Antes del esperado encuentro, Yakin dejó en claro cuál será la ambición de su equipo. "Por supuesto que trataremos de vencer al campeón", sentenció el entrenador suizo.