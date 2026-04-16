Motosierra y ajuste: Milei ordena más recortes y crece la tensión en el Gabinete

El nuevo ajuste impulsado por Milei y Adorni para sostener el déficit cero genera resistencias internas y obliga a los ministerios a justificar recortes.

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El Gobierno nacional profundiza el ajuste con una nueva fase de la motosierra de Javier Milei, que ya genera incomodidad en varios despachos oficiales. La medida, impulsada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, apunta a reforzar el equilibrio fiscal en un contexto de caída de ingresos.

La decisión se enmarca en la estrategia de sostener el déficit cero, respaldada por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Desde el Ejecutivo sostienen que el equilibrio fiscal seguirá siendo el eje central, incluso frente a una recaudación que muestra signos de debilitamiento sostenido.

Ajuste y motosierra en ministerios El nuevo esquema obliga a todas las carteras a recortar un 2% adicional de su presupuesto, además de reducir hasta un 20% en gastos operativos, como flotas y logística. La instrucción incluye la presentación de informes detallados sobre áreas susceptibles de ajuste, lo que abre una competencia interna por mostrar resultados.

En paralelo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) registra ocho meses consecutivos de caída en la recaudación real, lo que limita el margen de maniobra del Estado frente a demandas crecientes de sectores como universidades, transporte y salud.

Esta situación genera tensiones dentro del Gabinete. Algunos ministros advierten que ya realizaron fuertes recortes en los primeros años de gestión y que encontrar nuevos ajustes resulta cada vez más complejo. “Buscaremos con lupa”, reconocen desde áreas clave.