Irán advirtió que EE.UU. debe decidir entre negociar o retomar los ataques: "La pelota está de su lado"

Irán afirmó este sábado que la continuidad de la guerra depende ahora de la decisión de Estados Unidos, al tiempo que aseguró estar preparado tanto para una salida diplomática como para una eventual reanudación de las hostilidades. Remarcó que la República Islámica está lista para afrontar cualquiera de los escenarios.

La carta de Donald Trump al Congreso: "Las hostilidades con Irán han cesado"

Irán advirtió que "es probable" una reanudación de la guerra con Estados Unidos

“Irán presentó su plan al mediador pakistaní con el objetivo de poner fin de manera permanente a la guerra impuesta y ahora la pelota está en el campo de Estados Unidos”, declaró el viceministro de Exteriores, Kazem Gharibabadi, ante diplomáticos en Teherán, según la televisión estatal IRIB.

El funcionario sostuvo que Washington deberá optar entre retomar la vía del diálogo o mantener un enfoque confrontativo. En ese sentido remarcó que la República Islámica está lista para afrontar cualquiera de los escenarios, con el fin de resguardar sus intereses y su seguridad nacional.

La autoridad de aviación de Emiratos Árabes Unidos confirmó que el tráfico aéreo volvió a operar con normalidad, tras el levantamiento de las medidas de precaución vigentes desde el 28 de febrero, cuando se inició la guerra en Irán.

Según informó la agencia estatal de noticias, la decisión se adoptó luego de una evaluación integral de las condiciones operativas y de seguridad, en coordinación con los organismos competentes.

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Irán impulsa una ley para restringir el paso de buques por el Estrecho de Ormuz

Irán avanza con un proyecto de ley para restringir el tránsito marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz, en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos. Según informó la cadena estatal Press TV, el Parlamento iraní se dispone a aprobar una normativa que limitaría qué embarcaciones pueden atravesar esa vía clave para el comercio energético global.

De acuerdo con el vicepresidente del Parlamento, Ali Nikzad, la iniciativa contempla un plan de 12 puntos que prohibiría el paso de buques israelíes y obligaría a embarcaciones de “países hostiles” —en aparente alusión a Estados Unidos— a pagar reparaciones de guerra para obtener un permiso de tránsito. El resto de los navíos también debería solicitar autorización previa a Teherán.