    • 2 de mayo de 2026 - 17:13

    Irán advirtió que EE.UU. debe decidir entre negociar o retomar los ataques: "La pelota está de su lado"

    El gobierno de los ayatollah afirmó que ya presentó un plan para poner fin al conflicto y señaló que Irán está preparado para una reanudación de la guerra.

    El gobierno de los ayatollah afirmó que ya presentó un plan para poner fin al conflicto y señaló que Irán está preparado para una reanudación de la guerra.

    El gobierno de los ayatollah afirmó que ya presentó un plan para poner fin al conflicto y señaló que Irán está preparado para una reanudación de la guerra.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Irán afirmó este sábado que la continuidad de la guerra depende ahora de la decisión de Estados Unidos, al tiempo que aseguró estar preparado tanto para una salida diplomática como para una eventual reanudación de las hostilidades. Remarcó que la República Islámica está lista para afrontar cualquiera de los escenarios.

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    “Irán presentó su plan al mediador pakistaní con el objetivo de poner fin de manera permanente a la guerra impuesta y ahora la pelota está en el campo de Estados Unidos”, declaró el viceministro de Exteriores, Kazem Gharibabadi, ante diplomáticos en Teherán, según la televisión estatal IRIB.

    El funcionario sostuvo que Washington deberá optar entre retomar la vía del diálogo o mantener un enfoque confrontativo. En ese sentido remarcó que la República Islámica está lista para afrontar cualquiera de los escenarios, con el fin de resguardar sus intereses y su seguridad nacional.

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    Según informó la agencia estatal de noticias, la decisión se adoptó luego de una evaluación integral de las condiciones operativas y de seguridad, en coordinación con los organismos competentes.

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    De acuerdo con el vicepresidente del Parlamento, Ali Nikzad, la iniciativa contempla un plan de 12 puntos que prohibiría el paso de buques israelíes y obligaría a embarcaciones de “países hostiles” —en aparente alusión a Estados Unidos— a pagar reparaciones de guerra para obtener un permiso de tránsito. El resto de los navíos también debería solicitar autorización previa a Teherán.

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