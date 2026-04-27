Mitos y verdades sobre la banana: ¿estriñe?

La banana es una de las frutas más populares en todo el mundo. Sin embargo, todavía circulan ideas que generan dudas: que estriñe, que engorda o que tiene demasiada azúcar. ¿Qué hay de cierto en todo esto?

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De sabor agradable, textura suave y gran versatilidad en la cocina, la banana también se destaca por su aporte energético. Aun así, muchos evitan consumirla por creencias que no siempre están respaldadas por evidencia.

Revisar estos conceptos es clave para no dejar afuera un alimento con múltiples beneficios:

Una banana pequeña aporta alrededor de 70 calorías, una cifra similar a la de una manzana. Consumida con moderación, no provoca aumento de peso por sí sola.

“La banana estriñe”

Es uno de los mitos más instalados. En realidad, sus nutrientes ayudan a regular el tránsito intestinal. Dependiendo de su grado de maduración, puede incluso favorecer la digestión.

“Tiene demasiada azúcar”

Como todas las frutas, contiene azúcares naturales de absorción lenta, lo que evita picos bruscos de glucosa y aporta energía sostenida. Eso sí: cuanto más madura está, mayor es su contenido de azúcares simples.

Beneficios de la banana

Lejos de ser perjudicial, la banana aporta múltiples ventajas para la salud:

Mejora el estado de ánimo: contiene triptófano, que el cuerpo convierte en serotonina, vinculada al bienestar.

Genera saciedad: ayuda a evitar el hambre entre comidas.

Aporta potasio: clave para el sistema nervioso y muscular, especialmente en chicos y personas que hacen actividad física.

Contribuye a la salud cardiovascular: algunos estudios sugieren que puede ayudar a reducir el riesgo de infarto.

Ayuda a regular la presión arterial y el colesterol.

Favorece el tránsito intestinal: puede actuar tanto en casos de estreñimiento como de digestión lenta.

¿Cuándo conviene comer banana?

La banana se puede consumir en cualquier momento del día: sola, en licuados, con yogur, en preparaciones dulces o incluso en recetas saladas.

Como en cualquier alimentación saludable, la clave está en la variedad y el equilibrio. Más que evitar alimentos por mitos, conviene informarse y construir hábitos sostenibles.