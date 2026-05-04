Por la tensión en Medio Oriente, el petróleo sube a US$112 el barril

Es por la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Se sostiene la suba en el precio del petróleo.

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El precio del petróleo sube a US$112 el barril ante la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

La cotización del Brent avanza más de 3% y sostiene la tendencia al alza que mostró en las últimas semanas.

Este movimiento responde al estancamiento en las negociaciones y a las declaraciones cruzadas entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el gobierno de Irán.

Además en las últimas horas se conoció un ataque a un buque que trasportaba granos lo que agravó la situación.