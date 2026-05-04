Al menos tres muertos por un accidente en un show de "Monster Truck"

Al menos tres personas murieron y otras 38 resultaron heridas el domingo en un espectáculo de "Monster Truck" en Colombia, cuando la conductora de un camión perdió el control del vehículo y arrolló a decenas de personas del público, informaron autoridades.

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El balance aumentó de dos a tres muertos durante la noche, informó en la red social X Juan Carlos Muñoz, alcalde de Popayán, donde ocurrió el accidente.

Imágenes que circulan en redes sociales muestran al vehículo de gran tamaño, conocido como "Monster Truck", que atraviesa una pista de obstáculos durante una exhibición en esa ciudad del sudoeste colombiano. En medio de una acrobacia, el camión pierde el control.

La conductora no pudo frenar y en pocos segundos se precipitó hacia los asistentes del evento, después de derribar las vallas metálicas que separaban al público del autódromo.

Lamentamos profundamente el accidente ocurrido en la tarde de hoy, domingo, en el sector del Boulevard Rose, que ha dejado preliminarmente 37 personas heridas y al menos 2 fallecidas. Desde nuestra Secretaría @saludcauca hemos dispuesto toda nuestra capacidad institucional y la… https://t.co/BtjQs166XN

"Lamentamos profundamente el accidente (...), que ha dejado preliminarmente 37 personas heridas y al menos 2 fallecidas", dijo en la red social X Octavio Guzmán, gobernador del departamento del Cauca, cuya capital es Popayán.

Entre los muertos hay una niña, según medios locales, y varios niños más resultaron lesionados. Bomberos y paramédicos atendieron a los heridos. Algunos de ellos fueron trasladados a hospitales públicos de la ciudad, agregó el gobernador.

Según publicó El Tiempo, de Colombia, se trató de un evento privado y fue una falla mecánica la que le impidió a la mujer frenar a tiempo, aunque las causas aún se investigan. "Era un evento privado. Se presentó una falla mecánica, se salió de la pista. La cifra aún no es oficial. El vehículo se aceleró, no se podía frenar y la persona que conducía está estable", contó el coronel Julián Castañeda, comandante de la Policía de Popayán.

"Un carro de esos perdió el control y se va contra un grupo de personas, choca contra un poste, esa vía es panamericana, atropella a varias personas, tumbó el poste. Las ambulancias llegaron al sitio. No tenemos el reporte de cuántos heridos hay", añadieron las autoridades locales.