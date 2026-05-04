    • 4 de mayo de 2026 - 08:15

    Al menos tres muertos por un accidente en un show de "Monster Truck"

    La conductora del camión perdió el control y atropelló a decenas de espectadores.

    Monster Truck.
    Monster Truck.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Al menos tres personas murieron y otras 38 resultaron heridas el domingo en un espectáculo de "Monster Truck" en Colombia, cuando la conductora de un camión perdió el control del vehículo y arrolló a decenas de personas del público, informaron autoridades.

    Leé además

    Proyecto Libertad.

    Estados Unidos pone en marcha el "Proyecto Libertad" para proteger buques en el estrecho de Ormuz

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El brote de hantavirus generó preocupación en un crucero que viajaba por el Atlántico.

    Hantavirus: tres muertos en crucero del Atlántico y alerta por contagios

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El balance aumentó de dos a tres muertos durante la noche, informó en la red social X Juan Carlos Muñoz, alcalde de Popayán, donde ocurrió el accidente.

    Imágenes que circulan en redes sociales muestran al vehículo de gran tamaño, conocido como "Monster Truck", que atraviesa una pista de obstáculos durante una exhibición en esa ciudad del sudoeste colombiano. En medio de una acrobacia, el camión pierde el control.

    La conductora no pudo frenar y en pocos segundos se precipitó hacia los asistentes del evento, después de derribar las vallas metálicas que separaban al público del autódromo.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OctavioGuzmanGu/status/2051079151021330880?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2051079151021330880%7Ctwgr%5Ee37c6f965039c89b6c70a12a2e3cea5d9b65cad1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Finternacional%2Fmuertos-accidente-show-monster-truck-colombia_0_lgVOhm9LWe.html&partner=&hide_thread=false

    "Lamentamos profundamente el accidente (...), que ha dejado preliminarmente 37 personas heridas y al menos 2 fallecidas", dijo en la red social X Octavio Guzmán, gobernador del departamento del Cauca, cuya capital es Popayán.

    Entre los muertos hay una niña, según medios locales, y varios niños más resultaron lesionados. Bomberos y paramédicos atendieron a los heridos. Algunos de ellos fueron trasladados a hospitales públicos de la ciudad, agregó el gobernador.

    Según publicó El Tiempo, de Colombia, se trató de un evento privado y fue una falla mecánica la que le impidió a la mujer frenar a tiempo, aunque las causas aún se investigan. "Era un evento privado. Se presentó una falla mecánica, se salió de la pista. La cifra aún no es oficial. El vehículo se aceleró, no se podía frenar y la persona que conducía está estable", contó el coronel Julián Castañeda, comandante de la Policía de Popayán.

    "Un carro de esos perdió el control y se va contra un grupo de personas, choca contra un poste, esa vía es panamericana, atropella a varias personas, tumbó el poste. Las ambulancias llegaron al sitio. No tenemos el reporte de cuántos heridos hay", añadieron las autoridades locales.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El Papa honró la memoria de los periodistas que perdieron la vida en guerras y actos de violencia, calificando su labor como un llamado a la justicia. 

    El Papa denunció violaciones a la libertad de prensa y recordó a reporteros asesinados

    Por Agencia Noticias Argentinas
    activista fue detenido porque planeaba un atentado contra dos de las hijas de la reina maxima zorreguieta

    Activista fue detenido porque planeaba un atentado contra dos de las hijas de la reina Máxima Zorreguieta

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El gobierno de los ayatollah afirmó que ya presentó un plan para poner fin al conflicto y señaló que Irán está preparado para una reanudación de la guerra.

    Irán advirtió que EE.UU. debe decidir entre negociar o retomar los ataques: "La pelota está de su lado"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Soldados estadounidenses.

    Donald Trump anunció el retiro de 5.000 soldados de Alemania

    Por Redacción Diario de Cuyo