Una tremenda explosión en fábrica de fuegos artificiales deja tres muertos en China

Un trágico incidente tuvo lugar en una fábrica de fuegos artificiales ubicada en la provincia de Hunan, en el centro de China, donde tres personas perdieron la vida y 25 resultaron heridas, dos de ellas en estado grave. La información fue proporcionada por la oficina local de gestión de emergencias.
La explosión se registró aproximadamente a las 16:43 en la planta de Liuyang, una ciudad a nivel de condado que forma parte de Changsha, la capital de Hunan. Tras el accidente, los equipos de emergencia y los bomberos se desplazaron rápidamente al lugar para llevar a cabo las labores de rescate, que aún estaban en curso, según reportó la agencia de noticias Xinhua.
Las explosiones en fábricas de fuegos artificiales no son infrecuentes en China, donde las regulaciones de seguridad a menudo son insuficientemente aplicadas. Este tipo de incidentes pone de relieve la necesidad de una supervisión más estricta y de medidas de seguridad adecuadas en la industria. Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar las causas del siniestro y asegurar que se tomen las medidas necesarias para prevenir futuros accidentes.