Una tremenda explosión en fábrica de fuegos artificiales deja tres muertos en China

La explosión ocurrió en una planta de Liuyang, Hunan, el lunes. Al menos 25 personas resultaron heridas, de las cuales dos están en estado crítico.

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Un trágico incidente tuvo lugar en una fábrica de fuegos artificiales ubicada en la provincia de Hunan, en el centro de China, donde tres personas perdieron la vida y 25 resultaron heridas, dos de ellas en estado grave. La información fue proporcionada por la oficina local de gestión de emergencias.

La explosión se registró aproximadamente a las 16:43 en la planta de Liuyang, una ciudad a nivel de condado que forma parte de Changsha, la capital de Hunan. Tras el accidente, los equipos de emergencia y los bomberos se desplazaron rápidamente al lugar para llevar a cabo las labores de rescate, que aún estaban en curso, según reportó la agencia de noticias Xinhua.