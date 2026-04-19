Superclásico xeneize: el provocador festejo de Leandro Paredes ante la hinchada de River

Leandro Paredes anotó de penal el único gol del encuentro cuando terminaba el primer tiempo. El capitán xeneize desató la polémica con gestos a la tribuna local.

Leandro Paredes nuevamente fue la figura en Boca. Anotó el penal que le valió el triunfo al xeneize en el Monumental.

Boca abrió el marcador en el Superclásico en el estadio Monumental con un penal que no tardó en generar tensión dentro y fuera de la cancha. Sobre el cierre del primer tiempo, Darío Herrera sancionó la infracción tras revisar la jugada en el VAR, luego de una mano de Lautaro Rivero que bloqueó un remate de Miguel Merentiel.

El encargado de la ejecución fue Leandro Paredes, que no falló: definió con un remate preciso hacia el palo derecho del arco defendido por Santiago Beltrán y puso el 1-0 para el Xeneize en un momento clave del partido.

Pero más allá del gol, lo que terminó de encender el clima fue el festejo del mediocampista de la Selección argentina. Primero besó el escudo de Boca frente a la tribuna local, luego se llevó la mano a la oreja desafiando a los hinchas de River que lo habían silbado.

La secuencia culminó con un gesto icónico: el “Topo Gigio”, en homenaje a Juan Román Riquelme, mirando directamente a la parcialidad millonaria. Una celebración cargada de simbolismo que elevó aún más la temperatura del Superclásico.