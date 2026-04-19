    • 19 de abril de 2026 - 18:26

    Turismo Carretera: Tobías Martínez terminó un fin de semana complejo

    El sanjuanino fue 30º en la carrera del Turismo Carretera en Concepción del Uruguay que ganó Santiago Mangoni.

    Complicado. El Camaro de Tobías Martínez no rindió todo lo esperado y el sanjuanino terminó 30º en el Turismo Carretera.

    Complicado. El Camaro de Tobías Martínez no rindió todo lo esperado y el sanjuanino terminó 30º en el Turismo Carretera.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Turismo Carretera desembarcó en la provincia de Entre Ríos para llevar a cabo la cuarta fecha correspondiente a la temporada 2026 en el autódromo ubicado en Concepción del Uruguay. Santiago Mangoni domninó de punta a punta para ganar, mientras que el sanjuanino Tobías Martínez terminó un fin de semana complejo llegando en el puesto 30.

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    Con Santiago Mangoni y Mauricio Lambiris, Ford y Chevrolet, se ponía en marcha la competencia final. En el inicio de la misma, Facundo Chapur se despistó al mando de su Torino de nueva generación y antes de cumplir el primer giro, se neutralizó la competencia.

    RELANZAMIENTO Y TOQUES

    Tras el relanzamiento, Juan Pablo Gianini protagonizó un despiste y apareció por segunda vez la bandera de Pace Car. Posteriormente, Augusto Carinelli fue el tercer piloto en despistarse y el auto se seguridad salía por tercera vez a la pista.

    En los tres relanzamientos, el oriundo de Balcarce logró imponerse ante el representante de Uruguay y los primeros puestos de la carrera. A falta de dos giros, Marcelo Agrelo y Kevin Candela quedaban fuera de la pista, lo que provocó la tercera y última neutralización del domingo. Además, Mariano Werner llegó a la bandera a cuadros comn problemas en el motor de su Mustang y debido al aceite en pista, ocasionó un despiste.

    Finalmente, Santiago Mangoni se quedó con la competencia de punta a punta al mando de su flamante Camaro. Mauricio Lambiris, a pesar de haber intentado sobrepasar al puntero en el cierre, subió al podio desde el segundo puesto con su Ford Mustang y José Manuel Urcera completo el tercer lugar con Toyota.

    CLASIFICACION DEL TC

    Pos. Nombre Marca T°/Dif.

    1 MANGONI SANTIAGO CAMARO 46:15.289

    2 LAMBIRIS MAURICIO MUSTANG 0.714

    3 URCERA JOSE MANUEL TOYOTA 1.450

    4 FRITZLER OTTO M. BENZ 1.789

    5 CANAPINO AGUSTIN CAMARO 2.656

    6 SCIALCHI JEREMIAS MUSTANG 2.941

    7 AZAR DIEGO M. BENZ 3.299

    8 BARRIO JORGE TOYOTA 4.559

    9 CASTELLANO JONATAN CHALLENGER 4.813

    10 LANDA MARCOS CAMARO 4.814

    30 MARTINEZ TOBIAS CAMARO 13.965

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