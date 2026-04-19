Turismo Carretera: Tobías Martínez terminó un fin de semana complejo

El Turismo Carretera desembarcó en la provincia de Entre Ríos para llevar a cabo la cuarta fecha correspondiente a la temporada 2026 en el autódromo ubicado en Concepción del Uruguay. Santiago Mangoni domninó de punta a punta para ganar, mientras que el sanjuanino Tobías Martínez terminó un fin de semana complejo llegando en el puesto 30.
Con Santiago Mangoni y Mauricio Lambiris, Ford y Chevrolet, se ponía en marcha la competencia final. En el inicio de la misma, Facundo Chapur se despistó al mando de su Torino de nueva generación y antes de cumplir el primer giro, se neutralizó la competencia.
RELANZAMIENTO Y TOQUES
Tras el relanzamiento, Juan Pablo Gianini protagonizó un despiste y apareció por segunda vez la bandera de Pace Car. Posteriormente, Augusto Carinelli fue el tercer piloto en despistarse y el auto se seguridad salía por tercera vez a la pista.
En los tres relanzamientos, el oriundo de Balcarce logró imponerse ante el representante de Uruguay y los primeros puestos de la carrera. A falta de dos giros, Marcelo Agrelo y Kevin Candela quedaban fuera de la pista, lo que provocó la tercera y última neutralización del domingo. Además, Mariano Werner llegó a la bandera a cuadros comn problemas en el motor de su Mustang y debido al aceite en pista, ocasionó un despiste.
Finalmente, Santiago Mangoni se quedó con la competencia de punta a punta al mando de su flamante Camaro. Mauricio Lambiris, a pesar de haber intentado sobrepasar al puntero en el cierre, subió al podio desde el segundo puesto con su Ford Mustang y José Manuel Urcera completo el tercer lugar con Toyota.
CLASIFICACION DEL TC
Pos. Nombre Marca T°/Dif.
1 MANGONI SANTIAGO CAMARO 46:15.289
2 LAMBIRIS MAURICIO MUSTANG 0.714
3 URCERA JOSE MANUEL TOYOTA 1.450
4 FRITZLER OTTO M. BENZ 1.789
5 CANAPINO AGUSTIN CAMARO 2.656
6 SCIALCHI JEREMIAS MUSTANG 2.941
7 AZAR DIEGO M. BENZ 3.299
8 BARRIO JORGE TOYOTA 4.559
9 CASTELLANO JONATAN CHALLENGER 4.813
10 LANDA MARCOS CAMARO 4.814
30 MARTINEZ TOBIAS CAMARO 13.965