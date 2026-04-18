Superclásico: Argentina se paraliza con una nueva edición de River-Boca

El fútbol argentino se paralizará este domingo, cuando River reciba a Boca por la decimoquinta fecha del Torneo Apertura, en la que será una nueva edición del Superclásico . River Plate y Boca Juniors se volverán a cruzar en un partido que supera todas las previsiones y se convierte en un torneo aparte.

El encuentro, que está programado para las 17, se llevará a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.

Ambos equipos llegan a este encuentro en un buen momento, ya que arrastran sus respectivas buenas rachas que les permitieron escalar hasta las primeras posiciones en sus zonas.

River ganó los cinco partidos que disputó en el Torneo Apertura desde que su nuevo director técnico Eduardo Coudet. Esto le permitió al “Millonario” ponerse segundo en la Zona B con 26 puntos, solo tres menos que el sorprendente Independiente Rivadavia de Mendoza.

En lo que respecta al plano internacional, River viene de ganarle con lo justo a Carabobo de Venezuela, para ponerse primero en el Grupo H de la Copa Sudamericana.

Las grandes ausencias de River pasarán por el mediocampo, ya que no estarán disponibles ni Fausto Vera ni el colombiano Juan Fernando Quintero debido a sus respectivas lesiones, que fueron un esguince en el ligamento colateral medial y un problema muscular en el psoas.

Boca, por su parte, arrastra un más que destacable invicto de 12 partidos y además encontró una muy buena regularidad, ya que ganó cuatro de sus últimos cinco partidos.

Gracias a estos buenos resultados, el “Xeneize” pudo escalar hasta la cuarta posición de la Zona A con 21 puntos y está muy cerca del líder, que es Vélez.

En lo que respecta a la Copa Libertadores, torneo que no disputaban desde el 2023, los dirigidos por Claudio Úbeda tuvieron un inmejorable comienzo gracias a los triunfos frente a Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador.

En los condimentos extras del Superclásico, el estado del campo de juego fue tema de la semana. La gran cantidad de recitales en tan poco tiempo hizo estragos en el césped del Estadio Monumental y lo dejó en un lamentable estado a pocos días del Superclásico ante Boca por el Torneo Apertura.

Los tres días de Bad Bunny a mediados de febrero, el 13, 14 y 15, y la última presentación de AC/DC dejaron muy deteriorado el césped y el verde sufrió los estragos de la cantidad de gente que asistió en ambas oportunidades.

Para el recibimiento, la Comisión del Hincha de River se las jugó a todas. Como en cada partido trascendental en Núñez, un grupo de socios se puso al hombro el recibimiento para el equipo de cara al duelo del domingo a las 17. Hasta el momento, llevan acumulado más de 40 toneladas de papel y aseguran que será una recepción histórica la que tendrán los jugadores del Millonario.

PROBABLES FORMACIONES

RIVER PLATE

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

BOCA JUNIORS

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Estadio: Monumental

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Héctor Paletta

Hora: 17.

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium