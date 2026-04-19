    • 19 de abril de 2026 - 21:19

    La fuerte autocrítica de Eduardo Coudet tras la derrota ante en el Superclásico: "Hay que levantarse"

    El entrenador del Millonario hizo su autocrítica y repasó la polémica sobre el penal en el cierre del partido.

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    El Chacho Coudet hizo una fuerte autocrítica. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Eduardo Coudet habló en conferencia de prensa después de la derrota de River ante Boca por 1-0 en el Superclásico que se jugó en el Monumental. El foco estuvo en el análisis del partido, pero el entrenador también hizo una dura autocrítica y se refirió al momento que atraviesa su equipo y puso la lupa en las jugadas polémicas del encuentro.

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    “Fue un partido típico de los Superclásico: disputado, no se vio el juego de ninguno de los dos equipos... Sobre el planteo, teníamos claro que teníamos que ser cortos y tratar de generar ocasiones ante un equipo que nos iba a esperar, como se dio. Se nos empezó a complicar el partido con la salida de Seba (Driussi)”, reconoció el DT.

    La dura autocrítica de Coudet

    Luego, “Chacho” profundizó en la autocrítica: “Hemos tenido errores y también tuvimos situaciones para empatar el partido. Tenemos que seguir trabajando. Perdimos el partido que no queríamos perder, está claro. Sigo con el mismo mensaje: tenemos que trabajar con el tiempo para tratar de vernos cada vez mejor”.

    Cuando le preguntaron por el plan que había diagramado para marcar a Leandro Paredes, autor del único gol del partido, Coudet soltó: “No creo que haya quedado libre. Hubo dos o tres lanzamientos suyos que nos agarró mal parados, pero no vi mucho juego de ambos equipos. En el segundo tiempo tuvimos mucho más la pelota, teníamos que salir a buscarlo. Hay que trabajar para ser más directos y generar mucho más desde lo futbolístico”.

    La polémica del penal

    A Eduardo Coudet también le pidieron una opinión sobre el penal que reclamó River en el final del Superclásico. Aunque no esquivó la consulta, el entrenador volvió a hacer una autocrítica general.

    “No quiero hablar del arbitraje, ustedes (los periodistas) saben hablar mejor de eso que yo. Yo tengo que hacerme cargo de que el equipo puede jugar mejor. No es una excusa, tenemos dificultades. No es fácil mirar hacia atrás y ver que hay cuatro o cinco chicos en el banco. La responsabilidad tiene que ser mía, no de los chicos del club”, dijo con enojo.

    Aunque también dejó un comentario comparando los criterios de Darío Herrera para señalar las faltas en el clásico: “En el remate de Salas terminaron cobrando infracción, pero no cobraron el empujón a Martínez Quarta”.

    Coudet no quiso detenerse en el cuestionamiento al arbitraje. Lejos de esa postura, fue cada vez más tajante sobre el presente que atraviesa River. “Intento adaptarme a lo que tenemos a disposición. Tenemos que buscar la manera para lastimar más. Trabajamos muy bien en bloque y nos generan poco, pero todavía no pude conseguir que el equipo genere todo lo que me gustaría. La realidad es que hay poco tiempo de trabajo”.

    “Esta derrota te tiene que pegar, es imposible que no te pegue. Hay que levantarse. Sufriremos lo que tengamos que sufrir, hay que mejorar y ganar el próximo fin de semana. Nos tenemos que acostumbrar a ganar, por sobre todas las cosas. Es nuestra obligación para cada partido". Coudet cerró con una frase contundente: “Nos está costando más de lo que pensaba, pero no voy a bajar los brazos”.

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