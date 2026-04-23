Mirá los goles del valioso triunfo de Boca ante Defensa y Justicia

El partido entre Boca y Defensa y Justicia terminó en una contundente goleada del Xeneize por 4-0 en Florencio Varela, resultado que le permitió clasificar a los playoffs y quedar muy cerca de la cima del Torneo Apertura. El equipo de Claudio Úbeda mostró autoridad, eficacia y solidez durante los 90 minutos.

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El encuentro tuvo un inicio polémico, con un gol anulado al Halcón por el VAR , pero desde allí Boca tomó el control. Con presión alta y oportunismo, el Xeneize capitalizó errores defensivos y construyó una victoria sin sobresaltos.

Defensa y Justicia había abierto el marcador a los 5 minutos , pero el tanto fue anulado por el VAR tras revisión del árbitro Andrés Gariano. Esa decisión cambió el desarrollo del juego y le dio vida a Boca.

A los 22 minutos, tras una mala salida del fondo del equipo local, Milton Giménez aprovechó y convirtió el 1-0 para Boca. La jugada también fue revisada por el VAR, pero finalmente el árbitro convalidó el tanto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2047457396155449557&partner=&hide_thread=false GOL DE BOCA, GOL DE MILTON



Giménez aprovechó el error en la salida de Defensa y selló el 1-0 Xeneize en Florencio Varela.



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A los 32 minutos del segundo tiempo, Alan Velasco marcó el 2-0, consolidando el dominio del Xeneize. El equipo mostró firmeza defensiva con intervenciones clave y también eficacia en ataque para estirar la diferencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2047476677777772643&partner=&hide_thread=false ¡¡LLEGÓ EL TUYO, ALAN!! Velasco ganó en velocidad y la cruzó para el 2-0 de Boca vs. Defensa y Justicia.



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A los 36 minutos del segundo tiempo, Adam Bareiro marcó el 3-0 tras una asistencia de Tomás Aranda, comenzando a darle forma a la goleada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2047477696888820016&partner=&hide_thread=false ¡¡¡EL TIKI-TAKA DEL BOCA DE UBEDA!!! Sensacional jugada del Xeneize para que Bareiro sentencie el 3-0 vs. Defensa y Justicia. ¡GOLAZO!



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Sobre el final, y tras revisión del VAR, Miguel Ángel Merentiel marcó el 4-0 a los 47 minutos del segundo tiempo, sellando la goleada. El equipo fue contundente y no dejó margen para la reacción del rival.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2047480572906225723&partner=&hide_thread=false ¡¡GANA, GUSTA Y GOLEA!! Aranda filtró una gran pelota y Merentiel definió para el ¡4-0! de Boca sobre Defensa y Justicia. El uruguayo pidió disculpas por su pasado en el Halcón.



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Síntesis

Resultado final: Defensa y Justicia 0-4 Boca Juniors

Goles: Milton Giménez (22' PT), Alan Velasco (32' ST), Adam Bareiro (36' ST), Miguel Ángel Merentiel (47' ST)

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández, Ayrton Portillo; Santiago Sosa Yung (salió 26' ST, ingresó Ever Banega), Aarón Molinas; Darío Cáceres (salió 26' ST, ingresó Elías Pereyra), Rubén Botta (salió 26' ST, ingresó Luciano González), Agustín Hausch (salió 8' ST, ingresó Alan Coria); Juan Manuel Gutiérrez (salió 38' ST, ingresó Mateo Aguiar).

Boca: Leandro Brey; Juan Ignacio Barinaga; Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Milton Delgado (salió 16' ST, ingresó Leandro Paredes), Tomás Belmonte; Ángel Romero (salió 0' ST, ingresó Santiago Ascacíbar), Alan Velasco (salió 36' ST, ingresó Miguel Ángel Merentiel); Exequiel Zeballos (salió 33' ST, ingresó Tomás Aranda); Milton Giménez (salió 16' ST, ingresó Adam Bareiro).

Árbitro: Andrés Gariano

Estadio: Norberto Tito Tomaghello (Florencio Varela)