    • 23 de abril de 2026 - 19:49

    Mirá los goles del valioso triunfo de Boca ante Defensa y Justicia

    Boca aplastó 4-0 a Defensa y Justicia en Varela, se metió en playoffs y quedó muy cerca del liderazgo del Torneo Apertura.

    Milton Giménez marcó el 1-0 en el duelo de Boca&nbsp;ante Defensa y Justicia en Varela. &nbsp;

    Milton Giménez marcó el 1-0 en el duelo de Boca ante Defensa y Justicia en Varela.

     

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    Boca busca la punta en el duelo ante Defensa y Justicia en Florencio Varela. &nbsp;

    Boca busca la punta en el duelo ante Defensa y Justicia en Florencio Varela.

     

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El partido entre Boca y Defensa y Justicia terminó en una contundente goleada del Xeneize por 4-0 en Florencio Varela, resultado que le permitió clasificar a los playoffs y quedar muy cerca de la cima del Torneo Apertura. El equipo de Claudio Úbeda mostró autoridad, eficacia y solidez durante los 90 minutos.

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    El encuentro tuvo un inicio polémico, con un gol anulado al Halcón por el VAR, pero desde allí Boca tomó el control. Con presión alta y oportunismo, el Xeneize capitalizó errores defensivos y construyó una victoria sin sobresaltos.

    Defensa y Justicia había abierto el marcador a los 5 minutos, pero el tanto fue anulado por el VAR tras revisión del árbitro Andrés Gariano. Esa decisión cambió el desarrollo del juego y le dio vida a Boca.

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    Boca en vivo: gol de Giménez y ventaja parcial

    A los 22 minutos, tras una mala salida del fondo del equipo local, Milton Giménez aprovechó y convirtió el 1-0 para Boca. La jugada también fue revisada por el VAR, pero finalmente el árbitro convalidó el tanto.

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    A los 32 minutos del segundo tiempo, Alan Velasco marcó el 2-0, consolidando el dominio del Xeneize. El equipo mostró firmeza defensiva con intervenciones clave y también eficacia en ataque para estirar la diferencia.

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    A los 36 minutos del segundo tiempo, Adam Bareiro marcó el 3-0 tras una asistencia de Tomás Aranda, comenzando a darle forma a la goleada.

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    Sobre el final, y tras revisión del VAR, Miguel Ángel Merentiel marcó el 4-0 a los 47 minutos del segundo tiempo, sellando la goleada. El equipo fue contundente y no dejó margen para la reacción del rival.

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    Síntesis

    Resultado final: Defensa y Justicia 0-4 Boca Juniors

    Goles: Milton Giménez (22' PT), Alan Velasco (32' ST), Adam Bareiro (36' ST), Miguel Ángel Merentiel (47' ST)

    Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández, Ayrton Portillo; Santiago Sosa Yung (salió 26' ST, ingresó Ever Banega), Aarón Molinas; Darío Cáceres (salió 26' ST, ingresó Elías Pereyra), Rubén Botta (salió 26' ST, ingresó Luciano González), Agustín Hausch (salió 8' ST, ingresó Alan Coria); Juan Manuel Gutiérrez (salió 38' ST, ingresó Mateo Aguiar).

    Boca: Leandro Brey; Juan Ignacio Barinaga; Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Milton Delgado (salió 16' ST, ingresó Leandro Paredes), Tomás Belmonte; Ángel Romero (salió 0' ST, ingresó Santiago Ascacíbar), Alan Velasco (salió 36' ST, ingresó Miguel Ángel Merentiel); Exequiel Zeballos (salió 33' ST, ingresó Tomás Aranda); Milton Giménez (salió 16' ST, ingresó Adam Bareiro).

    Árbitro: Andrés Gariano

    Estadio: Norberto Tito Tomaghello (Florencio Varela)

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