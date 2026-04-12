Torneo Apertura: Desamparados y Atlético Unión recuperaron la punta

Pasó el capítulo 11 del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol y hay nuevos líderes. Sportivo Desamparados (con un partido menos) y Atlético Unión pasaron a comandar las posiciones tras sus respectivas victorias sobre Villa Ibañez y Defensores de Argentinos, respectivamente.
En Ullum, Sportivo Desamparados empezó perdiendo contra Villa Ibañez pero rapidamente puso todo en orden. Empató, pasó al frente y en el complemento lo liquidó para ser puntero con 24 puntos y esperando programación para el partido postergado con Atlético Minero.
En tanto que el Atlético Unión se tuvo que exigir hasta el final para poder vencer por 1-0 al otro ascendido de la temporada, Defensores de Argentinos en cancha de Sportivo Peñarol. Cuando promediaba el segundo tiempo en Chimbas, Esteban Flores puso el 1-0 para el Azul que igualó la línea de Sportivo con 24 unidades en la cima del Apertura.
FRENO A SAN LORENZO
El que se quedó en la pelea por la punta del Apertura fue San Lorenzo de Ullum. El Cuervo empató 1-1 en su visita a Atenas Pocito. Eduardo Bronvale abrió la cuenta para el Mirasol en el amanecer del segundo tiempo y luego, Alejo Benegas de cabeza empató para los Ulluneros.
En otro de los partidos del domingo, en Zonda, Sarmiento y Sportivo Rivadavia terminaron empatando sin goles, mientras que en el Barrio Atlético, Trinidad y Peñarol no se sacaron ventajas, igualando sin abrir el marcador.
El sábado, la fecha había comenzado con el triunfo de Colón Junior por 3-0 sobre Juventud Zondina, mientras que en el Oeste, Marquesado y Sportivo 9 de Julio habían empatado 4-4.
En Alto de Sierra, Deportivo Carpintería sorprendió a López Peláez venciéndolo por 2-1 mientras que Atlético Minero y Atlético Alianza empataron sin goles.