Torneo Apertura: Desamparados y Atlético Unión recuperaron la punta

Sportivo goleó en Villa Ibañez y el Azul derrotó a Defensores y mandan en el Torneo Apertura. Empató San Lorenzo de Ullum.

Líder. Sportivo Desamparados aplastó a Villa Ibañez en Ullum y recuperó la punta del Torneo Apertura.

Pasó el capítulo 11 del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol y hay nuevos líderes. Sportivo Desamparados (con un partido menos) y Atlético Unión pasaron a comandar las posiciones tras sus respectivas victorias sobre Villa Ibañez y Defensores de Argentinos, respectivamente.

En Ullum, Sportivo Desamparados empezó perdiendo contra Villa Ibañez pero rapidamente puso todo en orden. Empató, pasó al frente y en el complemento lo liquidó para ser puntero con 24 puntos y esperando programación para el partido postergado con Atlético Minero.

En tanto que el Atlético Unión se tuvo que exigir hasta el final para poder vencer por 1-0 al otro ascendido de la temporada, Defensores de Argentinos en cancha de Sportivo Peñarol. Cuando promediaba el segundo tiempo en Chimbas, Esteban Flores puso el 1-0 para el Azul que igualó la línea de Sportivo con 24 unidades en la cima del Apertura.

FRENO A SAN LORENZO El que se quedó en la pelea por la punta del Apertura fue San Lorenzo de Ullum. El Cuervo empató 1-1 en su visita a Atenas Pocito. Eduardo Bronvale abrió la cuenta para el Mirasol en el amanecer del segundo tiempo y luego, Alejo Benegas de cabeza empató para los Ulluneros.

En otro de los partidos del domingo, en Zonda, Sarmiento y Sportivo Rivadavia terminaron empatando sin goles, mientras que en el Barrio Atlético, Trinidad y Peñarol no se sacaron ventajas, igualando sin abrir el marcador.