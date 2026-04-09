Capital: murió la mujer atropellada por un colectivo de la Red Tulum tras agonizar varias horas

La víctima, de 64 años, había sido embestida en Libertador y Jujuy, en Capital. Sufrió graves lesiones y falleció tras permanecer internada por casi dos días.

El colectivo que atropelló y mató a la mujer de 64 años es de la Línea 126. El hecho sucedió en Capital.

Una mujer de 64 años murió este jueves 9 de abril de 2026 luego de permanecer internada durante casi dos días, tras haber sido atropellada por un colectivo de la Red Tulum en un violento siniestro vial ocurrido en Capital.

Tragedia en Capital El hecho se registró el martes 7 de abril de 2026, alrededor de las 16.50, en la intersección de Avenida Libertador y calle Jujuy. Según el informe de la UFI de Delitos Especiales, la víctima, Graciela Rosario Reina, caminaba por Jujuy en dirección norte y cruzaba la avenida desde la vereda sur hacia la norte cuando fue embestida.

De acuerdo a la reconstrucción, el colectivo de la Línea 126 circulaba también por calle Jujuy de sur a norte y, al llegar a Libertador, giró hacia el oeste. En esa maniobra, impactó con la parte frontal del vehículo a la mujer desde atrás, provocando que cayera violentamente al asfalto.

La víctima fue asistida en el lugar y trasladada de urgencia al Hospital Guillermo Rawson, donde ingresó con un cuadro crítico. Según el parte médico, presentaba traumatismo encéfalo craneano grave, fractura de tórax cerrado, neumotórax hipertensivo y múltiples politraumatismos.

Pese a los esfuerzos médicos, la mujer falleció varias horas después como consecuencia de las graves heridas sufridas.