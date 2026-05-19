    • 19 de mayo de 2026 - 14:54

    A pedido de los vecinos, Capital interviene distintas arterias con reductores de velocidad: conocé cuáles son

    El municipio de Capital comenzará a colocar los dispositivos a partir de este miércoles 20 de mayo para potenciar la seguridad vial.

    Desde mañana, el municipio de Capital comenzará a instalar reductores de velocidad en distintas arterias de mucho tránsito.

    Desde mañana, el municipio de Capital comenzará a instalar reductores de velocidad en distintas arterias de mucho tránsito.

    Foto:

    (Gentileza)

    A partir de mañana, miércoles 20 de mayo, el municipio de Capital pondrá en marcha un plan de intervención vial en diferentes puntos neurálgicos del departamento. La medida responde a un pedido de los vecinos de distintas zonas, quienes manifestaron su preocupación por las altas velocidades con la que circulan los vehículos y el peligro que corren los peatones.

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    Las tareas estarán a cargo exclusivamente de personal del municipio de Capital y consistirán en la instalación de reductores de velocidad del tipo ‘lomos de burro’. Estos dispositivos son de plástico de alta resistencia y van firmemente atornillados al pavimento, lo que obliga a los conductores a disminuir la marcha de manera efectiva.

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    Capital instalar&aacute; reductores de velocidad pl&aacute;sticos caracterizados por alta resistencia y durabilidad.

    Capital instalará reductores de velocidad plásticos caracterizados por alta resistencia y durabilidad.

    Según desde el área Señalización, de la Dirección de ECO, el objetivo central es obligar a los automovilistas y motociclistas a bajar la velocidad y respetar el derecho de paso de los peatones, una norma de tránsito que lamentablemente no se viene cumpliendo en estas esquinas.

    Las zonas e intersecciones intervendrá Capital

    La mayoría de los trabajos se concentrará en un conocido complejo habitacional, sumado a los accesos de una institución educativa. El detalle de los puntos a intervenir:

    • Barrio Bandera Argentina: se realizarán intervenciones en tres esquinas clave que registran un importante flujo vehicular.
    • Intersección de calle Maipú y América del Sur: un cruce que requería atención urgente por el movimiento diario de la zona.
    • Intersección de calles Caseros y Cereceto: otra de las esquinas críticas señaladas por los residentes.
    • Calle Segundino Navarro (frente al Colegio Luján): en este punto estratégico para la seguridad escolar, además de la colocación de los reductores plásticos, se procederá al pintado de la senda peatonal para resguardar el ingreso y egreso de los alumnos.

    Desde el municipio solicitaron a los conductores transitar con máxima precaución por estos sectores debido a la presencia de las cuadrillas de trabajadores que llevarán adelante las tareas de montaje y señalización.

    Ventajas de los reductores de plástico

    Son los más efectivos y duraderos del mercado. Estos tipos de reductores de velocidad vial ganan cada vez más terreno en las calles y avenidas. Como su nombre lo indica, están fabricados en plástico (polietileno de media o alta densidad) y presentan más ventajas que los de concreto. Como lo son:

    • Además de funcionar como reductores de velocidad, algunos de ellos también se usen como pasos peatonales
    • Son resistentes al paso de grandes y pequeños vehículos. No se rompen ni se deforman.
    • Fabricados en piezas modulares de colores, estas nunca se despintan, a diferencia de la pintura para topes de concreto.
    • Se arman con piezas modulares, pueden ensamblarse o quitarse varias de ellas para adecuarse a la longitud requerida para cubrir.

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