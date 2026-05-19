A pedido de los vecinos, Capital interviene distintas arterias con reductores de velocidad: conocé cuáles son

El municipio de Capital comenzará a colocar los dispositivos a partir de este miércoles 20 de mayo para potenciar la seguridad vial.

Desde mañana, el municipio de Capital comenzará a instalar reductores de velocidad en distintas arterias de mucho tránsito.

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A partir de mañana, miércoles 20 de mayo, el municipio de Capital pondrá en marcha un plan de intervención vial en diferentes puntos neurálgicos del departamento. La medida responde a un pedido de los vecinos de distintas zonas, quienes manifestaron su preocupación por las altas velocidades con la que circulan los vehículos y el peligro que corren los peatones.

Las tareas estarán a cargo exclusivamente de personal del municipio de Capital y consistirán en la instalación de reductores de velocidad del tipo ‘lomos de burro’. Estos dispositivos son de plástico de alta resistencia y van firmemente atornillados al pavimento, lo que obliga a los conductores a disminuir la marcha de manera efectiva.

reductores3 Capital instalará reductores de velocidad plásticos caracterizados por alta resistencia y durabilidad. Según desde el área Señalización, de la Dirección de ECO, el objetivo central es obligar a los automovilistas y motociclistas a bajar la velocidad y respetar el derecho de paso de los peatones, una norma de tránsito que lamentablemente no se viene cumpliendo en estas esquinas.

Las zonas e intersecciones intervendrá Capital La mayoría de los trabajos se concentrará en un conocido complejo habitacional, sumado a los accesos de una institución educativa. El detalle de los puntos a intervenir:

Barrio Bandera Argentina: se realizarán intervenciones en tres esquinas clave que registran un importante flujo vehicular.

se realizarán intervenciones en tres esquinas clave que registran un importante flujo vehicular. Intersección de calle Maipú y América del Sur: un cruce que requería atención urgente por el movimiento diario de la zona.

un cruce que requería atención urgente por el movimiento diario de la zona. Intersección de calles Caseros y Cereceto: otra de las esquinas críticas señaladas por los residentes.

otra de las esquinas críticas señaladas por los residentes. Calle Segundino Navarro (frente al Colegio Luján): en este punto estratégico para la seguridad escolar, además de la colocación de los reductores plásticos, se procederá al pintado de la senda peatonal para resguardar el ingreso y egreso de los alumnos. Desde el municipio solicitaron a los conductores transitar con máxima precaución por estos sectores debido a la presencia de las cuadrillas de trabajadores que llevarán adelante las tareas de montaje y señalización.