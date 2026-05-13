El nuevo flequillo de Úrsula Corberó confirma la tendencia que domina este 2026

A veces no hace falta un cambio radical de look para transmitir algo distinto. Un pequeño detalle puede modificar por completo la imagen y hasta la actitud. Eso es justamente lo que sucede con el nuevo flequillo de Úrsula Corberó, que volvió a llamar la atención en redes y apariciones recientes después de convertirse en madre.

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Aunque a simple vista parezca un cambio importante, la actriz en realidad mantiene el mismo estilo que viene usando desde hace tiempo. La diferencia está en cómo lo lleva ahora: el flequillo se ve más largo, menos rígido y mucho más natural que en versiones anteriores.

Ese detalle conecta de lleno con una tendencia de belleza que gana cada vez más espacio : peinados que acompañan el movimiento real del pelo y que no exigen una rutina eterna frente al espejo.

Durante años, el flequillo recto estuvo asociado a líneas muy marcadas, terminaciones perfectas y un acabado prácticamente inmóvil. Hoy la lógica es otra. La nueva versión apuesta por la textura, el movimiento y cierta imperfección controlada. Ya no se busca un flequillo completamente compacto ni pegado a la frente. La idea es que se vea más flexible, con caída suave y un aspecto menos estructurado.

Especialistas en peluquería y styling explican que el corte actual se trabaja descargando peso para que el pelo pueda moverse con naturalidad y adaptarse mejor a cada tipo de rostro y textura capilar.

Además, remarcan que no existe un único modelo de flequillo recto. La longitud, la densidad y la forma cambian según las facciones, el volumen del cabello y también el estilo de vida de cada persona.

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Por qué este tipo de flequillo volvió a convertirse en tendencia

El auge de este estilo tiene mucho que ver con un cambio más amplio en el mundo de la belleza. Cada vez más mujeres buscan cortes que se vean bien sin depender constantemente del secador, la planchita o peinados demasiado elaborados.

En ese contexto, el look relajado de Úrsula Corberó refleja una estética muy actual: verse arreglada, pero sin aparentar horas de producción.

La tendencia también acompaña una idea de belleza más realista y funcional. El objetivo ya no es conseguir un acabado perfecto todo el tiempo, sino encontrar estilos que funcionen con el movimiento natural del pelo y simplifiquen la rutina diaria.

Por eso crecieron tanto los bobs largos, los clavicut suaves y los flequillos abiertos, que permiten mantener un aspecto prolijo sin exigir demasiado mantenimiento.

El secreto del nuevo flequillo está en el corte, no en el peinado

Según estilistas, gran parte del éxito de este flequillo moderno tiene que ver con cómo se realiza el corte desde el inicio. Cuando el pelo queda demasiado pesado o compacto, suele requerir más trabajo diario para acomodarlo.

En cambio, al descargar volumen y respetar la dirección natural del cabello, el resultado se vuelve mucho más flexible y fácil de manejar.

Incluso el secado cambia: ya no hace falta una producción compleja. Muchas veces alcanza con mover el flequillo suavemente con las manos mientras todavía está húmedo y dejar que termine de secarse al aire.

Ahí está justamente la clave de esta tendencia que cada vez suma más adeptas: un look que se siente moderno, favorecedor y sofisticado, pero que al mismo tiempo parece completamente espontáneo.